Multikino zaprasza na OFFowe czwartki ze Storytel. O co chodzi?

Projekt OFFowe czwartki ze Storytel w Multikinie jest odpowiedzią na potrzeby widzów związane z rozszerzeniem regularnego repertuaru o filmy festiwalowe i produkcje niekomercyjne. Cykl będzie odbywać się we wszystkich kinach sieci Multikino w każdy czwartek o godzinie 19.00.

OFFowe czwartki ze Storytel

2 marca, na start projektu, widzowie będą mieli okazję zobaczyć film W gorsecie w reżyserii Marie Kreutzer, a w kolejnych tygodniach: tegoroczny, polski kandydat do Oscara IO autorstwa Jerzego Skolimowskiego, Maskarada w reżyserii Nicolasa Bedosa oraz Zmierzch w reż. Michela Franco z Timem Rothem i Charlotte Gainsbourg w rolach głównych.

„Łączy nas miłość do historii”. Pod tym hasłem Storytel i Multikino łączą siły, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich odbiorców. W ramach tej współpracy Storytel oferuje 25% zniżki na bilety do kina. Kody upoważniające do zniżki można pobrać na stronie www.storytel.com/pl/pl/c/offoweczwartki

W gorsecie - czym jest film?

Cesarzowa Sisi jest jedną z największych wiedeńskich atrakcji turystycznych, jej twarz widnieje na niezliczonych pamiątkach, a klasyczna już trylogia filmowa z Romy Schneider wyświetlana jest w austriackiej telewizji w każde Święta. Jej wizerunek jest jednak zatrzymany w czasie, reżyserka Marie Kreutzer sięga po inny moment życiowy znanej postaci – ukazuje Elizabeth kiedy kończy 40 lat i zaczyna być postrzegana przez pryzmat swojego wieku, nie dokonań czy aspiracji. Sisi pragnie uniknąć wtłoczenia w sztywny gorset oczekiwań, chce równocześnie zabezpieczyć swoje dziedzictwo.

IO - opis fabuły

Opowieść o nas samych, odbijających się w wilgotnych oczach pewnego osiołka, zachwyciła artystyczną brawurą i młodzieńczą energią, choć firmuje ją swoim nazwiskiem 84-letni mistrz europejskiego kina. Historia IO za sprawą niezwykłego zwierzęcego bohatera wykracza poza ludzką perspektywę, ale to przede wszystkim film głęboko humanistyczny - manifest w obronie tego, co pozostało w nas niewinne. Podróż, w jaką zabiera nas Skolimowski, wiedzie przez całą Europę: od cyrku przez stadiony i parkingi dla tirów, po pałace. Od głupoty, przez przemoc, po przebłyski dobra i solidarności. Ten portret zbiorowy, który jednak nie traci z oczu pojedynczej mrówki, łączy realistyczne i wizjonerskie, przyziemne i metafizyczne, krytyczne i empatyczne. Swoim rozmachem przypomina najwspanialsze obrazy Hieronima Boscha i Pietera Bruegla.

Maskarada - opis filmu

On – łamacz kobiecych serc, ona – urodzona uwodzicielka. Pewnego letniego wieczoru poznają się na jednej z wystawnych imprez na francuskiej Riwierze i nawiązują namiętny romans. Od pierwszych chwil wiadomo jednak, że miłość nie wystarczy, by żyli długo i szczęśliwie. Adrien i Margot pragną czegoś więcej. Marzą o nieprzyzwoicie wielkich pieniądzach. Fantazjując o wspólnej przyszłości, wymyślają przekręt doskonały i perfidny plan, który zmieni życie bogatych mieszkańców Lazurowego Wybrzeża.

Sundown - opis fabuły

Alice (Charlotte Gainsbourg) i Neil (Tim Roth) spędzają urlop w słynnym meksykańskim kurorcie. Luksusową sielankę przerywa niespodziewany telefon, który zmusi ich do zmiany planów, a w głowie Neila pojawi się pokusa, by całkowicie zmienić swoje życie. Rozgrywający się pomiędzy luksusem i nędzą, przywilejem i jego brakiem, pełnią życia i jego zachodem "Sundown" stawia najważniejsze pytania o to, co naprawdę czyni nas szczęśliwymi. Pieniądze? Miłość? Więzi? A może ich brak?

