TimeSplitters Next - gameplay z anulowanej gry trafił do sieci. Tak mogła wyglądać nowa odsłona serii

fot. materiały prasowe

Seria TimeSplitters miała powrócić z nową odsłoną, za której tworzenie odpowiadał zespół Free Radical. Niestety 12 grudnia 2023 roku poinformowano o zamknięciu studia, a to najprawdopodobniej pociągnęło za sobą anulowanie projektu. Wydaje się to potwierdzać również krok, na jaki zdecydował się Rob Steptoe, czyli były head of art z Free Radical. Opublikował on w sieci trwający około 5 minut gameplay, który zdradza, że gra miała nazywać się TimeSplitters Next, a jej gameplay i kierunek artystyczny bardzo przypominały popularne Fortnite.

W materiale mamy okazję zapoznać się między innymi z rozgrywką z trybów wieloosobowych, otwartym światem, a także niektórymi lokacjami i designem postaci. Pokazano tam również fragmenty menu, dzięki czemu wiemy, że w produkcji tej miały być obecne mikrotransakcje oraz przepustka sezonowa.

Timesplitters Next - gameplay

Podobieństwa do Fortnite widoczne są na pierwszy rzut oka - począwszy od kolorystyki, poprzez design postaci, a na elementach interfejsu kończąc. Warto natomiast zaznaczyć, że wideo pochodzi z wczesnej wersji gry, tak więc do premiery wiele mogło się jeszcze zmienić.