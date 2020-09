Muppets Now - wpadka Disney+. Znak wodny oprogramowania montażowego w odcinku

Źródło: Disney+

Muppets Now to próba platformy Disney+ do zrobienia czegoś nowego z Muppetami, co odbuduje ich dawną chwałę. Raczej nie udało się osiągnąć sukcesu, bo opinie widzów i krytyków było dość przeciętne.

Najnowszy odcinek jednak wydaje się przelewać czarę goryczy. Okazuje się, że w jednym z segmentów finału sezonu zapomniano usunąć znak wodny firmy FX Factory Pro. Kilkukrotnie pojawił się on w tym odcinku z dopiskiem "trial", czyli, że montażysta używał wersji próbnej, nie płatnej. Niektórzy podejrzewali, że być może jest to żart twórców, ale wszyscy zwracają uwagę, że jeśli miałby być to gag, nie wykorzystaliby nazwy prawdziwego oprogramowania.

Internauci bezlitośnie wskazują, że Disney bardzo zlekceważył Muppetów i to jest tego efekt. Nikt nie zarzuca wpadki montażyście, bo inni zawodowi montażyści zwracają uwagę, że w takich firmach jak Disney, zawsze ktoś robi tzw. quality check i akceptuje to, co zostało zrobione, zanim zostanie dopuszczone do emisji.

Nikt z platformy Disney+ nie skomentował tej wpadki.

https://twitter.com/cegoodman2/status/1302092362055737345