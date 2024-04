My Hero Academia - najlepsze postacie z anime. Tych superbohaterów pokochali widzowie [RANKING]

Reklama

Anime My Hero Academia już 4 maja w Japonii powróci z premierowym odcinkiem 7. sezonu, w którym główni bohaterowie będą kontynuować walkę z Tomurą Shigarakim, All For One oraz pozostałymi złoczyńcami.

Z tej okazji prezentujemy ranking najlepszych postaci z anime My Hero Academia, który stworzył serwis Ranker. W zestawieniu uwzględniono zarówno protagonistów jak i antagonistów. Więc na pewno odnajdziemy na wysokich miejscach Midoriyę, Shoto Todorokiego, Bakugo czy Eraserheada. Trochę dziwi brak kilku lubianych postaci, które odegrały ważne role w historii tego animowanego seriali. Na liście nie ma m.in. Hawksa, Twice'a, Fat Guma czy Mirko.

Przypomnijmy, że My Hero Academia to jeden z obecnie najpopularniejszych anime. Swego czasu był on dostępny na platformie streamingowej Netflix, ale niestety obecnie tam już go nie można obejrzeć.

O kolejności w rankingu zadecydowały głosy użytkowników serwisu, którzy docenili wyraziste charaktery postaci, ich moce i historie. Czy zgadzacie się z tym zestawieniem? A może nie ma na niej Waszych ukochanych bohaterów? Dajcie znać w komentarzach.

My Hero Academia - ranking najlepszych postaci

55. Yosetsu Awase (Welder)