My Policeman - zwiastun. Harry Styles jako policjant w filmie o zakazanej miłości

Fot. screen @Prime Video: https://www.youtube.com/watch?v=BKwrjcANM6M&t=8s

Amazon opublikował nowy zwiastun do filmu My Policeman. W roli głównej zagra Harry Styles, znany z zespołu One Direction i udanej solowej kariery muzycznej. Produkcja zadebiutuje w kinach 21 października, a na Prime Video 4 listopada. Zobaczcie zapowiedź.

My Policeman to opowieść o zakazanej miłości i zmieniających się konwenansach społecznych. Historia podąża za trzema bohaterami. To młodzi ludzie - policjant Tom (Harry Styles), nauczycielka Marion (Emma Corrin) i kurator muzeum Patrick (David Dawson). Razem wyruszają w emocjonalną podróż, odbywającą się w latach pięćdziesiątych we Wielkiej Brytanii.

Bohaterowie, pełni tęsknoty i żalu, będą mieć ostatnią szansę, by naprawić szkody z przeszłości.

My Policeman - zwiastun filmu

Film został stworzony na podstawie książki Bethana Robertsa. Projekt reżyseruje Michael Grandage. Amazon Studios zajmie się dystrybucją produkcji w kinach w USA i Wielkiej Brytanii 21 października 2022 roku, a Prime Video globalnie od 4 listopada 2022 roku.

Zobaczcie plakat i zdjęcia.

My Policeman