Na nowy film Jordana Peele'a będzie trzeba poczekać parę lat. Jest data premiery

fot. materiały prasowe

Reklama

Jordan Peele to świetny reżyser, którego poprzednie filmy przyjęły się bardzo dobrze przez krytyków oraz publiczność, potrafiąc zarobić dobre pieniądze w ogólnoświatowym box office. Nic dziwnego, że wiele osób czeka na zapowiedź kolejnej produkcji w jego wykonaniu, ale na to przyjdzie jeszcze poczekać. Plan na następny film ma już od jakiegoś czasu, ale nieustannie coś staje na przeszkodzie reżysera. W 2023 roku był to strajk aktorów i scenarzystów. Już wtedy spekulowano, że jego produkcja zapowiedziana na 2024 rok zostanie przesunięta w czasie, ale raczej nie spodziewano się, że przyjdzie poczekać tak długo na jego nowe dzieło.

Nowy film Jordana Peele'a ma się pojawić w kinach 23 października 2026 roku, o czym poinformował sam reżyser.

Nowy film Jordana Peele'a

Reżyser mówił o nowym projekcie z ogromną ekscytacją w podcaście Conan O'Brien Needs a Friend.

Czuję, że mój następny projekt jest dla mnie zrozumiały i nie mogę się doczekać, żeby stworzyć kolejny film, który mógłby zostać moim ulubieńcem. Pod warunkiem, że uda mi się go dobrze zrealizować.