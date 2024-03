Monkey Man - Jordan Peele stoi za tym, że film pojawi się w kinach. "Podniósł ten film z podłogi i otrzepał go"

fot. materiały prasowe

Monkey Man to film wyreżyserowany przez Deva Patela, który wcieli się również w główną rolę. To produkcja akcji, która na zwiastunach i w klipach cieszyła oko doskonałą choreografią i podejściem do realizowania scen walk. Produkcja ma trafić do światowych kin 5 kwietnia 2024, choć premiera w Polsce nie jest aktualnie znana. Okazuje się jednak, że z początku nie taki los był przewidziany dla filmu Deva Patela. Podczas uroczystej premiery wypowiedział się on na temat tego, że oryginalnie Monkey Man miał powstać dla Netflixa. Dopiero zachwycony produkcją Jordan Peele, reżyser m.in Uciekaj! lub To my, skontaktował się z Patelem i wziął go pod swoje skrzydła jako producent filmu o "hinduskim Johnie Wicku".

To była wyboista, ale niesamowita droga. Robiłem bardzo niskobudżetowy film w Yorkshire, kiedy dostałem telefon od swoich agentów, którzy powiedzieli: "Jordan Peele obejrzał twój film i chce porozmawiać." To był prawdziwie hollywoodzki moment, bo już chwilę później byłem połączony przez Zoom z Jordanem. Rozmawialiśmy przez jakieś trzy godziny i już wtedy wiedziałem, że współpraca z nim będzie świetna. W pewien sposób podniósł ten film z podłogi, otrzepał go i włożył z powrotem na półkę. Jestem za to wdzięczny na wieki.

Monkey Man - o filmie

Po latach tłumionej wściekłości, Kid (Patel) odkrywa sposób na infiltrację złowrogiej elity miasta. Gdy trauma z dzieciństwa powraca, jego dłonie pokryte tajemniczymi bliznami rozpoczynają eksplozywną kampanię zemsty, aby wyrównać rachunki z mężczyznami, który odebrali mu wszystko.

Do obsady należą także Sharito Copley, Sobhita Dhulipala, Pitobash, Vipin Sharma, Ashwini Kalsekar, Adithi Kalkunte, Sikandar Kher oraz Makarand Deshpande.

Monkey Man - premiera na świecie 5 kwietnia. Data w Polsce nie jest znana.

