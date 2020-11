Na Twitchu pojawią się reklamy aktywowane przez streamerów

Źródło: Twitch

Twitch nieustannie szuka metod na zwiększenie wpływów reklamowych, a jednym z najnowszych pomysłów jest program „multiplayer ads”, który właśnie trafił do beta testów. Zakłada on możliwość włączenia przez streamera zunifikowanej reklamy, która pokaże się w tym samym czasie (prawie) wszystkim widzom.

Materiały reklamowe nowego typu nie są personalizowane pod konkretnego użytkownika, ponadto po ich wyświetleniu twórca może włączyć ankietę, która pozwoli mu zarobić kilka Bitsów, mikrowaluty wykorzystywanej na Twitchu m.in. do wysyłania niestandardowych emotikon. Choć Bitsy same w sobie nie stanowią źródła zarobku dla streamerów, redakcji The Verge udało się uzyskać od Twitcha informację, że będą naliczane jako dodatek do zysków z reklam wyświetlanych przed ankietą, a nie w ich zastępstwie.

Twitch Multiplayer Ads

Twitch liczy na to, że taka forma reklamowa pozwoli lepiej kontrolować przebieg streamów, a twórcom da pełniejszą kontrolę nad ich transmisją. Te „wieloosobowe reklamy” mogą ominąć jedynie tych odbiorców, którym serwis nie może wyświetlić danej treści ze względu na ograniczenia regionalne. Przedstawiciele serwisu otwarcie zachęcają beta testerów usługi, aby namawiali widzów do oglądania nowych reklam oraz udziału w ankietach, licząc na to, że w ten sposób uda się zwiększyć wpływy reklamowe. Zarówno dla streamerów, jak i platformy.

Na razie wieloosobowy format reklamowy dostępny jest dla wąskiego grona twórców. Jeśli sprawdzi się, Twitch wprowadzi go do powszechnego użytku.