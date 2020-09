Twitch umożliwi wszystkim użytkownikom organizowanie seansów w Amazon Prime Video

Źródło: Amazon Funkcja Twitch Watch Parties pojawiła się po raz pierwszy w październiku 2019 roku i była skierowana do wąskiego grona odbiorców. Dzięki niej część amerykańskich streamerów mogła urządzać seanse filmowe dla swoich widzów w ramach platformy Amazon Prime Video. Z biegiem kolejnych miesięcy udostępniano ją coraz większej liczbie streamerów, a teraz skorzysta z niej szerokie grono odbiorców z całego świata. Testy funkcjonalne nowej usługi przebiegły pomyślnie, dlatego Amazon postanowił znieść jej ograniczenia regionalne. Dzięki temu teraz każdy streamer może rozpocząć publiczny seans dla swoich fanów. Szczegółową instrukcję założenia sali projekcyjnej można znaleźć na https://t.co/aERXbYMJWY?amp=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">blogu Twitcha

, a do seansu może przyłączyć się każdy subskrybent usługi Amazon Prime.

Warto zauważyć, że na razie usługa dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych, ale firma zapowiada, że w niedalekiej przyszłości Twitch Parties pojawi się także na urządzeniach mobilnych.

Choć Amazon zniósł bariery regionalne, nadal istnieją pewne ograniczenia w funkcjonowaniu usługi wspólnego oglądania. Z powodów licencyjnych widzowie nie będą mogli dołączyć do seansów filmów, które na ich rynku są dystrybuowane przez innego usługodawcę. Serwis The Verge przytacza jako przykład serial Star Trek: Picard. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby brytyjski streamer rozpoczął globalny seans tej produkcji, ale widz ze Stanów Zjednoczonych nie będzie mógł się do niego przyłączyć, gdyż na amerykańskim rynku prawo do emisji serialu zostało udzielone na wyłączność CBS All Access.