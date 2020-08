Na Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 poczekamy dłużej. Premiera ponownie przesunięta

Paradox Interactive

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 początkowo miało zadebiutować jeszcze w tym roku, ale twórcom nie uda się dotrzymać tego terminu. Oficjalnie poinformowano, że data premiery gry została przesunięta na rok 2021.

Powód takiego działania raczej nikogo nie zaskoczy i jest bardzo typowy dla tego typu sytuacji. Twórcy chcą, by produkt ten spełnił oczekiwania graczy, a to, w połączeniu ze skalą projektu, wymaga więcej czasu niż pierwotnie zakładano.

Naszym celem zawsze było dostarczenie jak najlepszej gry, która pozwoli graczom zanurzyć się w Seattle w uniwersum Świata Mroku i stworzenie godnego następcy pierwszego Bloodlines. Z uwagi na wysoko zawieszoną poprzeczkę podjęliśmy trudną decyzję, że potrzebujemy więcej czasu – czytamy w oświadczeniu.

Warto również przypomnieć, że to nie pierwsze już opóźnienie premiery tego tytułu. Pierwsze informacje zakładały, że trafi on do graczy już w marcu 2020 roku.