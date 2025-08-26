Reklama
To miał być hit Netflixa. 2. sezon nie powstanie!

Netflix zdecydował, że nie przedłuży serialu Nabrzeże o kolejny sezon, pomimo że wyniki oglądalności wydawały się wystarczające, aby dać mu zielone światło.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  The Waterfront 
2. sezon Nabrzeże netflix kasacja
Nabrzeże fot. Netflix
Serial Nabrzeże, w którym wystąpili Holt McCallany, Maria Bello, Melissa Benoist, Jake Weary, Brady Hepner i Topher Grace, zapowiadał się na kolejny hit Netflixa. Zadebiutował 19 czerwca na platformie i szybko stał się jej najpopularniejszą produkcją. Przez 3 tygodnie znajdował się na szczycie TOP10 Netflixa, a łącznie był na liście przez 5 tygodni. Jednak okazało się to nie wystarczające, aby zamówić nowy sezon. 

The Hollywood Reporter podał, że Netflix skasował kryminalny serial Nabrzeże. Tym samym produkcja, którą stworzył Kevin Williamson, twórca Krzyku i Jeziora marzeń, nie wróci z 2. sezonem. 

Serial był porównywany do Ozark i Bloodline, ale nie osiągnął takich wysokich ocen od recenzentów. W serwisie Rotten Tomatoes ma 68% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 66% pozytywnych ocen od widzów. Dziennikarze pisali, że obsada gra solidnie, powyżej średniej, ale "sporadyczne wybuchy karykaturalnej przemocy to za mało, gdy postacie są słabe, a dramat i sceneria całkowicie sztuczne". 

W czerwcowej rozmowie z THR Williamson mówił, że w potencjalnym drugim sezonie do gry weszłaby rodzina Parkerów, która ma długą historię z Buckleyami. To oni byliby powodem głównego konfliktu w nowej serii. Jednak jego przebiegu już nie zobaczymy ze względu na anulowanie serialu.

Nabrzeże - zdjęcia

Nabrzeże (The Waterfront)

arrow-left
Nabrzeże (The Waterfront)
fot. Netflix
arrow-right

Nabrzeże - fabuła

Rodzina Buckleyów próbuje ocalić podupadające rybackie imperium w Karolinie Północnej, mierząc się z osobistymi ranami i walką o ocalenie morskiego dziedzictwa.

fot. materiały prasowe

Źródło: hollywoodreporter.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  The Waterfront 
2. sezon Nabrzeże netflix kasacja
