Nadchodzi Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge. Zapowiedziano grę na urządzenia VR

Gwiezdne Wojny doczekają się kolejnej gry. Ta zatytułowana będzie Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, a jej twórcy ze studia ILMxLAB zapewniają, że zobaczymy w niej zarówno dobrze znanych, jak i zupełnie nowych bohaterów. W produkcję nie zagrają jednak wszyscy zainteresowani, bo nie będzie ona dostępnych na wszystkich platformach, a jedynie urządzeniach VR. Możliwe z resztą, że nawet nie wszyscy posiadacze zestawów wirtualnej rzeczywistości sprawdzą ten tytuł - ścisła współpraca deweloperów z Oculus Studios może sugerować, że trafi on jedynie na wybrane sprzęty.

Akcja Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge rozgrywa się na planecie Batuu, a jej ramy czasowe zostały ustalone na wydarzenia po filmie Gwiezdne wojny: ostatni Jedi i przed Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

Step into the Star Wars galaxy and live your own adventure on Batuu in #StarWars: Tales from the Galaxy's Edge, coming later this year in collaboration with @Oculus. Learn more: https://t.co/PtweULtLQl #StarWarsTales #GalaxysEdge pic.twitter.com/filIJAwEfD

— ILMxLAB (@ILMxLAB) May 28, 2020