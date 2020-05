Star Wars: Project Maverick może zostać zapowiedziane w przyszłym tygodniu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Star Wars: Project Maverick to tajemnicza gra, którą dostrzeżono w bazie danych PlayStation Store w marcu tego roku. O projekcie nie wiemy kompletnie nic, poza jego tytułem i logo. Możliwe jednak, że wkrótce ulegnie to zmianie - 12 czerwca odbędzie się show EA Play, w którego trakcie dowiemy się o planach wydawcy na nadchodzące miesiąca. To właśnie tam może zostać zaprezentowany zwiastun tej produkcji.

Niewykluczone też, że pewne informacje na jej temat poznamy nieco wcześniej, bo już na początku czerwca. Tak sugeruje Jordan Maison, redaktor naczelny serwisu Cinelinx. Na swoim Twitterze dodał on dwa wpisy - w jednym mówi o niezapowiedzianym projekcie EA Motive, w drugim zaś zachęca do trzymania ręki na pulsie w nadchodzącym tygodniu.

Oh hey, maybe you should keep an eye out next week.... #StarWars https://t.co/vKl172SylV

— Jordan Maison (@JordanMaison) May 28, 2020