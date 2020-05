Star Wars - komik zdradza pomysł na niezrealizowany talk-show After Darth

Źródło: Lucasfilm

Świat Star Wars jest pełen filmów, książek, komiksów i seriali. Jednak okazuje się, że mógł powstać również talk-show inspirowany uniwersum. Miał za niego odpowiadać komik Paul Scheer. Postanowił on podzielić się tym, jak miał wyglądać program. Przede wszystkim miał on nosić tytuł After Darth, a komik miał w nim występować jako Darth Vader. Scenografia miała przypominać wnętrze Gwiazdy Śmierci, a gospodarzowi towarzyszyłby zespół przypominający Cantina Band. W programie Scheer miał przeprowadzać wywiady z postaciami ze świata Star Wars takimi jak szef ochrony Lando oraz służka Padme. Jednak zaznaczył, że program zapewne nigdy nie ujrzy światła dziennego.

Ponadto Lucasfilm postanowiło opóźnić wydanie powieści z serii The High Republic. Star Wars : The High Republic: Light of the Jedi oraz Star Wars: The High Republic: A Test of Courage trafią do sprzedaży 5 stycznia 2021 roku a Star Wars: The High Republic: Into the Dark zadebiutuje 2 lutego 2021 roku.