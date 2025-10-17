Przeczytaj w weekend
Naga broń już dostępna online! Gdzie obejrzeć w VOD?

Naga broń zadebiutowała w kinach tego lata i została świetnie przyjęta przez krytyków. Gdzie można obejrzeć jedną z najlepiej ocenianych komedii tego roku?
Oliwia Garczyńska
Naga broń - oficjalny kadr promujący film z 2025 roku. Na zdjęciu Liam Neeson z rekwizytem wyglądającym jak pistolet - to sztuczna zabawka, nie prawdziwa broń fot. materiały prasowe
Jeśli jeszcze nie widzieliście nowej wersji Nagiej broni z Liamem Neesonem w roli głównej, pojawiła się możliwość nadrobienia jej za pośrednictwem serwisów VOD. Sprawdźcie, gdzie film jest już dostępny!

Naga broń - dostępność w VOD

Film Naga broń można obejrzeć na następujących platformach streamingowych:

  • Amazon Prime Video - kupno w cenie 52,99 zł
  • Rakuten TV - kupno w cenie 54,99 zł
  • Pilot WP - wypożyczenie w cenie 50,99 zł

Na razie film nie jest dostępny w ramach subskrypcji na żadnej z dostępnych w Polsce platform streamingowych. 

Krytycy ocenili nową Nagą broń. Nie ma wątpliwości - to najzabawniejszy film dekady

Naga broń - fabuła, obsada

Tylko jeden człowiek ma odpowiednie umiejętności, by dowodzić oddziałem i uratować świat. To porucznik Frank Drebin Jr, który postanawia pójść w ślady swojego legendarnego ojca.

W obsadzie znaleźli się Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu oraz Danny Huston. Reżyserem produkcji jest Akiva Schaffer.

Źródło: upflix

