Naga broń już dostępna online! Gdzie obejrzeć w VOD?

Jeśli jeszcze nie widzieliście nowej wersji Nagiej broni z Liamem Neesonem w roli głównej, pojawiła się możliwość nadrobienia jej za pośrednictwem serwisów VOD. Sprawdźcie, gdzie film jest już dostępny!

Naga broń - dostępność w VOD

Film Naga broń można obejrzeć na następujących platformach streamingowych:

Amazon Prime Video - kupno w cenie 52,99 zł

Rakuten TV - kupno w cenie 54,99 zł

Pilot WP - wypożyczenie w cenie 50,99 zł

Na razie film nie jest dostępny w ramach subskrypcji na żadnej z dostępnych w Polsce platform streamingowych.

Naga broń - fabuła, obsada

Tylko jeden człowiek ma odpowiednie umiejętności, by dowodzić oddziałem i uratować świat. To porucznik Frank Drebin Jr, który postanawia pójść w ślady swojego legendarnego ojca.

W obsadzie znaleźli się Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu oraz Danny Huston. Reżyserem produkcji jest Akiva Schaffer.