30 najbardziej wyszukiwanych filmów na Rotten Tomatoes. Szok - same nowości i jeden film z 1988 roku

Jakie filmy najczęściej wyszukują użytkownicy Rotten Tomatoes w grudniu 2022 roku? Mamy odpowiedź. Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu dopiero na szóstym miejscu. Wyprzedzili ją między innymi Dzika noc, animacja Dziwny świat i thriller Menu. Co ciekawe, trenduje Willow z 1988 roku, zapewne dzięki premierze serialu. Widzów interesują też opinie na temat Bullet Train, Do ostatniej kości i świątecznego filmu Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta. Zobaczcie sami.

Rotten Tomatoes to popularny serwis internetowy, który zajmuje się w głównej mierze recenzjami filmów i seriali. Mogą je ocenić zarówno widzowie, jak i profesjonalni krytycy, dzięki czemu użytkownicy są w stanie porównać do siebie ich opinie. Co jakiś czas platforma dzieli się różnymi rankingami, stworzonymi na podstawie Tomatometera, który dzieli produkcje na świeże i zgniłe.

30 najbardziej wyszukiwanych filmów na Rotten Tomatoes

W zestawieniu Rotten Tomatoes wzięły udział zarówno hity kinowe, jak i produkcje dostępne na platformach streamingowych. Dzięki rankingowi możecie zobaczyć, jakie filmy najczęściej wyszukują teraz użytkownicy. I czy bardziej interesuje ich to, co można zobaczyć na dużym ekranie, czy na Netflixie. Dodatkowo dołączyliśmy wynik, jaki produkcja zdobyła na Tomatometerze - czyli jaką opinię wystawili jej krytycy.

1. Dzika noc (2022) - Tomatometer: 72%