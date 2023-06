Te seriale najgorzej i najlepiej adaptowały książki. W rankingu porównano oceny produkcji i powieści

Showtime/HBO/Amazon

W ostatnich latach do ofert wielu platform VOD i stacji telewizyjnych trafia coraz więcej seriali, które są adaptacjami książek - ten popkulturowy trend wydaje się tylko przybierać na sile. Mając go na uwadze, postanowiliśmy podzielić się z Wami dwoma rankingami, które pokazują zarówno najgorsze, jak i najlepsze serialowe adaptacje ostatniej dekady. Pomogli nam w tym specjaliści z serwisu Aura Print, którzy wzięli pod uwagę blisko 100 produkcji.

Metodologia badania była następująca: najpierw przy pomocy portalu IMDb stworzono wstępną listę wszystkich serialowych adaptacji od 2013 roku. Następnie ocenę widzów, którą produkcja otrzymała w tej witrynie, zestawiono z oceną czytelników na jej książkowym odpowiedniku, Goodreads (później mnożąc ją przez 2 - na Goodreads istnieje skala od 1 do 5). Różnica pomiędzy obiema wartościami decydowała o ostatecznym miejscu na liście. Istotne jest to, że jeśli tylko było to możliwe, samą ekranową adaptację odnoszono do konkretnej książki, nie do całej ich serii.

Patrząc na oba rankingi, naprawdę mało powodów do zadowolenia mają fani Stephena Kinga czy J.R.R. Tolkiena (tak, mamy na uwadze, w jaki sposób twórcy tej produkcji podchodzą czy raczej nie podchodzą do materiału źródłowego). Z kolei w zestawieniu seriali, które okazały się lepsze od książkowego pierwowzoru, zwyciężyła produkcja przez niektórych widzów już uznawana za arcydzieło telewizji...

Najgorsze serialowe adaptacje książek ostatniej dekady

20. 22.11.63: 8,7 na Goodreads i 8,1 na IMDb

Najlepsze serialowe adaptacje książek ostatniej dekady

15. Nocny recepcjonista: 8,0 na IMDb i 7,7 na Goodreads

To będzie dobry moment, aby przypomnieć Wam nasze zeszłoroczne zestawienie, w którym pokazaliśmy najgorsze serialowe i filmowe adaptacje:

Najgorsze adaptacje książek