Najlepsi wydawcy gier 2020 roku według Metacritic. Ranking pełen niespodzianek!

SEGA

Mogłoby się wydawać, że rok 2020 nie był specjalnie udany dla fanów wirtualnej rozrywki. Koronawirus mocno przyczynił się nie tylko do odwołania targów i innych branżowych imprez, ale też i przesunięcia wielu wyczekiwanych premier. Nie obyło się też bez poważnych kontrowersji, wśród których najgłośniej było o kolejnych przesunięciach dat premier The Last of Us: Part II i Cyberpunk 2077 oraz nie do końca udany debiut tej drugiej produkcji. Serwis Metacritic przygotował ranking najlepszych wydawców w 2020 roku i pokazuje on, że… miniony rok nie był wcale tak zły, jak można sądzić, bo pojawiło się zaskakująco dużo świetnie ocenianych gier.

Metacritic przyjęło proste kryteria i ustaliło punktację, w której wpływ na końcową notę miały takie czynniki, jak liczba wydanych gier, średnia ich ocen oraz procent produkcji świetnie (średnia powyżej 90%), dobrze (średnia powyżej 80%) i kiepsko (średnia poniżej 49%) ocenianych. Co ciekawe, na podium nie znalazła się żadna firma z wielkiej trójki konsolowych graczy. Sony znalazło się tuż za najlepszą trójką, Microsoft w środku zestawienia, a znane z zazwyczaj bardzo wysoko ocenianych gier na wyłączność Nintendo pojawia się dopiero na 9 lokacie.

Pierwsze miejsce przypadło firmie SEGA i bez wątpienia przyczyniły się do tego sukcesy takich produkcji, jak Persona 5 Royal czy Yakuza: Like a Dragon. Co ciekawe, chociaż pod względem średniej ocen lepiej wypadło Annapurna Interactive, to wydawca ten musiał uznać wyższość japońskiej firmy, bo na końcowym rezultacie zaważyły inne, wymienione powyżej czynniki.

SEGA - 327,2 punktów, średnia ocen 81,6 Annapurna Interactive - 322,9 punktów, średnia ocen 81,9 Capcom - 313,8 punktów, średnia ocen 80,3 Sony - 308,6 punktów, średnia ocen 79,8 Activision Blizzard - 306,6 punktów, średnia ocen 79,9 Microsoft - 293,3 punktów, średnia ocen 78,6 Aksys Games - 290 punktów, średnia ocen 76,6 No More Robots - 287,2 punktów, średnia ocen 77,2 Nintendo - 284,7 punktów, średnia ocen 75,4 Devolver Digital - 271 punktów, średnia ocen 74,6

Z pełnym zestawieniem możecie zapoznać się na stronie Metacritic.