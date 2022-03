Żółwie Ninja spotykają Power Rangers - najlepsze telewizyjne crossovery

materiały prasowe

Być może wielu z was pamięta, gdy jako dzieci oglądało się spotkanie Jetsonów i Flintstone'ów, co wydawało się wtedy takim Spider-Man: Bez drogi do domu tamtych czasów dla telewizji. Z czasem dorastający widzowie mogli śledzić całe mnóstwo innych crossoverów, czyli spotkań bohaterów z przynajmniej dwóch różnych produkcji. Mogą to być gościnne występy lub role większe, liczące nawet kilka odcinków i tworzące niezapomniane wrażenia dla fanów.

Na portalu Collider zamieszczono zestawienie z 20 najlepszymi crossoverami w historii telewizji, które umieszczone zostały w subiektywnym zestawieniu. Dzięki temu możemy przypomnieć sobie o spotkaniach często nietypowych, jak chociażby bohaterowie Marvela z Fineaszem i Ferbem lub Simpsonów z Futuramą.

Najlepsze telewizyjne crossovery

Fineasz i Ferb / Avengers - w tym crossoverze bohaterowie produkcji Disney Channel spotykają się z herosami Marvela. Świetnie dopasowano komiksowych bohaterów do świata Fineasza i Ferba, dzięki czemu jest to jednocześnie bardzo udana przygoda tytułowego duetu, jak i starcie Iron Mana i spółki z panteonem złoczyńców Domu Pomysłów.

