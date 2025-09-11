Najlepszy film akcji w VOD. Gdzie go obejrzeć?
Kolejne sklepy dodały do swojej oferty najlepszy film akcji. Gdzie obejrzeć? Ballerina z uniwersum Johna Wicka jest dostępna w wielu sklepach online, a w kilku z nich premiera odbyła się 11 września.
Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka online! W sierpniu miała miejsce premiera w zaledwie dwóch miejscach VOD w Polsce, a teraz, począwszy od 11 września, film można obejrzeć w wielu sklepach streamingowych w Polsce. Bez wątpienia Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka jest doceniana i wielu widzów oraz krytyków uważa ją za najlepszy film akcji 2025 roku.
Ballerina online – gdzie obejrzeć?
- TVP VOD – wypożyczenie za 17 zł
- CANAL+ – wypożyczenie za 17,99 zł
- Cineman – wypożyczenie za 17,90 zł
- Polsat Box Go – wypożyczenie za 20 zł
- Player.pl – wypożyczenie za 18 zł
- Sklep Prime Video – kupno wersji cyfrowej za 49,99 zł
- Rakuten – kupno za 59,00 zł, wypożyczenie za 17,99 zł
Ballerina – opis fabuły
Po tragicznych wydarzeniach, w których porywacz zamordował jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, siedmioletnia Eve trafia pod opiekę rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i pragnieniem odwetu zwraca uwagę tajemniczej grupy Ruska Roma, która przyjmuje ją w swoje szeregi i szkoli zarówno w tańcu, jak i w sztuce zabijania. Z czasem, jako dorosła kobieta i niezwykle utalentowana zabójczyni o wyjątkowym wdzięku, Eve łamie reguły organizacji, by rozpocząć własne poszukiwania mordercy ojca. Trop prowadzi ją z Nowego Jorku do niewielkiego alpejskiego miasteczka, gdzie odkrywa prawdę o swojej tożsamości oraz powody tragedii, która spotkała jej rodzinę. To jednak dopiero początek jej drogi.
Ballerina – obsada
W obsadzie Balleriny znajdują się Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Sharon Duncan-Brewster, Lance Reddick oraz Anjelica Huston. Za kamerą stoi Len Wiseman (seria Underworld).
