Najnowsze niedrogie słuchawki douszne Huawei oferują funkcję aktywnej redukcji szumów i długi czas pracy na baterii

Nowe bezprzewodowe słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC, których cena wynosi zaledwie 249 zł, są atrakcyjną opcją dla wszystkich, którzy szukają wysokiej klasy funkcji bez nadwyrężania budżetu.

Najbardziej wyróżniającą się funkcją jest oczywiście aktywna redukcja szumów, która według Huawei może zmniejszyć hałas otoczenia średnio o 24 dB w całym spektrum częstotliwości. To imponujące osiągnięcie w przypadku słuchawek dousznych w tym przedziale cenowym, bo funkcja ANC jest zazwyczaj zarezerwowana dla droższych modeli. Firma wyposażyła również słuchawki w trzy mikrofony kierunkowe, aby zapewnić wyraźną jakość połączeń głosowych nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Ale być może jeszcze bardziej imponująca jest żywotność baterii. Huawei obiecuje do 50 godzin całkowitego czasu odtwarzania wraz z etui ładującym – dla większości użytkowników oznacza to prawie cały tydzień słuchania muzyki np. w pracy. Same słuchawki mogą działać przez 10 godzin na jednym ładowaniu (7 godzin z włączoną funkcją ANC), a zaledwie 10 minut ładowania w etui zapewnia dodatkowe 4 godziny odtwarzania.

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

Zaprojektowane do codziennego użytku

Słuchawki FreeBuds SE 4 ANC mają lekką konstrukcję – każda słuchawka waży zaledwie 4,3 grama – i są wyposażone w trzy rozmiary silikonowych końcówek, które zapewniają wygodne dopasowanie. Huawei twierdzi, że konstrukcja została opracowana na podstawie analizy ponad 10 000 modeli kanałów słuchowych, co jest wręcz obsesyjnym przywiązaniem do detali.

Słuchawki wyposażone są w 10-milimetrowe przetworniki, które według Huawei zapewniają „wyraźny dźwięk w zakresie niskich, średnich i wysokich częstotliwości”, a także Bluetooth 5.4 zapewniający stabilne połączenie i niskie opóźnienia podczas odtwarzania wideo. Mają również certyfikat IP54 potwierdzający odporność na wodę i kurz, dzięki czemu nadają się do ćwiczeń i użytku na zewnątrz.

Gry i personalizacja

Chociaż nie są one specjalnie reklamowane jako słuchawki do gier, Huawei wspomina, że nadają się one do gier dzięki realistycznemu odtwarzaniu dźwięku. Towarzysząca im aplikacja AI Life (Android) lub Audio Connect (iOS) oferuje cztery różne tryby korektora dźwięku do personalizacji, umożliwiając użytkownikom dostosowanie dźwięku do swoich preferencji.

Podsumowanie naEKRANIE

Białe lub czarne, kosztujące jedyne 249 zł słuchawki FreeBuds SE 4 ANC mogą podbić rynek niedrogich bezprzewodowych słuchawek dousznych. Aktywna redukcja szumów, długa praca na baterii i wygodna konstrukcja zazwyczaj kosztują więcej pieniędzy.

Słuchawki FreeBuds SE 4 ANC są już dostępne w wielu polskich sklepach z elektroniką, w tym Media Expert, Komputronik, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom oraz w sklepie internetowym Huawei. To może być jedna z najlepszych ofert wśród budżetowego audio w ostatnich miesiącach 2025 roku.