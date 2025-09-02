Huawei Watch D2 w nowym kolorze i z nowymi funkcjami!
Huawei zaprezentował smartwatch Watch D2 w świeżym, eleganckim niebieskim kolorze i z nową funkcją prozdrowotną, która może okazać się przełomem w codziennym monitorowaniu stanu organizmu.
Smartwatch pokazany został podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC 2025, więc widać, że nie chodzi tu o zwykły gadżet, ale o urządzenie, które naprawdę monitoruje nasze zdrowie.
Analiza fali tętna – nowy sposób dbania o zdrowie
Najważniejsza nowość? Analiza fali tętna. Brzmi poważnie i tak jest – to certyfikowana funkcja, która może pomóc w wykrywaniu nieregularnego rytmu serca. Zegarek sparowany z aplikacją HUAWEI Zdrowie może wysyłać alerty w czasie rzeczywistym oraz tworzyć długoterminowe raporty. Huawei obiecuje, że aktualizacja z tą funkcją trafi na zegarek i do aplikacji jeszcze w tym roku, zarówno na Androida oraz iOS, jak i oczywiście na firmowy HarmonyOS.
Nie bez powodu Watch D2 chwalą kardiolodzy – to pierwszy na świecie smartwatch z certyfikatem CE MDR w UE do monitorowania ciśnienia z nadgarstka i jednocześnie zarejestrowany jako medyczne urządzenie klasy II w Chinach. Dzięki technologii TruSense zegarek mierzy nie tylko ciśnienie, ale też saturację, tętno i inne parametry zdrowotne – automatycznie lub na żądanie, także w nocy.
Smukły design, nowy kolor
Poza ulepszeniem medycznych supermocy smartwatcha Huawei dorzucił też więcej stylu. Nowy wariant z niebieskim paskiem i srebrzystą kopertą dołącza do klasycznej czerni i bieli dostępnej od roku. Zegarek jest lżejszy o 10 g od poprzednika, a pasek ma fakturę inspirowaną skórą rekina.
Kiedy i gdzie kupić?
Nowa wersja smartwatcha Huawei Watch D2 trafi do globalnej sprzedaży 19 września 2025 w cenie 1499 zł, ale już teraz możecie ją zamawiać w przedsprzedaży w Komputroniku, Media Expert, Media Markt, Neonecie, RTV Euro AGD, x-komie, na Allegro i w sklepie huawei.pl. W bonusie – waga Huawei Scale 3 za darmo!
Źródło: Informacja prasowa HUAWEI
