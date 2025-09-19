Przeczytaj w weekend
Paryska premiera nowych przenośnych gadżetów HUAWEI

Podczas wydarzenia „Ride the Wind” w Paryżu firma Huawei zaprezentowała właśnie gamę nowych urządzeń, w tym smartwatche WATCH GT 6 oraz WATCH Ultimate 2, tablet MatePad 12 X 2025, słuchawki FreeBuds 7i oraz smartfony nova 14.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Huawei 
Jesienne premiery HUAWEI 2025 fot. HUAWEI
Reklama

Od smartwatcha, który wytrzymuje nurkowanie na głębokość 150 metrów, przez tablet stworzony z myślą o artystach cyfrowych, po telefon z podwójnym aparatem do selfie o rozdzielczości 50 MP – najnowsze sprzęty Huawei nie zawodzą oczekiwań! Oprócz urządzeń Huawei przedstawił swoją nową filozofię przewodnią: „Now Is Yours”. Inicjatywa ta ma na celu dotarcie do młodszych użytkowników poprzez pozycjonowanie technologii Huawei jako innowacyjnej i osobistej, łączącej styl życia i technologię.

fot. HUAWEI

HUAWEI WATCH GT 6 – inteligentniejszy trening, większa żywotność baterii

Szósta generacja smartwatchy WATCH GT stanowi kontynuację dążenia Huawei do stylowego monitorowania zdrowia. Żywotność baterii wynosi teraz nawet 21 dni, zwiększono też dokładność GPS oraz ulepszono monitorowanie treningów. A o zdrowie wszechstronnie dba technologia TruSense, zapewniająca precyzyjne i szybkie pomiary.

HUAWEI WATCH GT 6 to nie tylko ogólny monitor aktywności fizycznej. Oferuje profesjonalne wsparcie treningowe dla rowerzystów, biegaczy przełajowych, golfistów czy narciarzy. Rowerzyści otrzymują wirtualny miernik mocy bez dodatkowego sprzętu, biegacze mogą śledzić trendy wysokościowe i dane dotyczące nachylenia terenu w czasie rzeczywistym, golfiści zyskują szczegółowe mapy pól golfowych, a narciarze otrzymują precyzyjne śledzenie lokalizacji z rozszerzonymi wskaźnikami wydajności.

fot. HUAWEI

HUAWEI WATCH Ultimate 2 – stworzony z myślą o głębinach

HUAWEI WATCH Ultimate 2 podwaja swoje możliwości w ekstremalnych warunkach. Jest to pierwszy smartwatch certyfikowany do nurkowania na głębokość do 150 metrów, wyposażony w funkcję wysyłania wiadomości podwodnych za pomocą sonaru na odległość maksymalnie 30 metrów oraz funkcję SOS, która działa nawet do głębokości 60 metrów. Został zaprojektowany z myślą o nurkach, odkrywcach i wszystkich, którzy oczekują wysokiej trwałości w wyjątkowym opakowaniu.

fot. HUAWEI

HUAWEI MatePad 12 X 2025 – kreatywność na pierwszym miejscu

Huawei zaprezentował też nowy tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025 z wyświetlaczem PaperMatte, zaprojektowanym w celu zmniejszenia zmęczenia oczu podczas pracy. W połączeniu z nowym rysikiem M-Pencil Pro oferuje sterowanie gestami, płynne przełączanie aplikacji i precyzyjne narzędzia do rysowania – urządzenie skierowane jest zwłaszcza do studentów, artystów i osób lubiący ręcznie robić notatki.

Huawei powiązał premierę nowego tabletu z globalną akcją GoPaint Worldwide Creating Activity 2025, zachęcającą artystów cyfrowych z całego świata do eksperymentowania w pięciu kategoriach, w tym sztuce narracyjnej, science fiction i – nowość w tym roku – animacji.

fot. HUAWEI

HUAWEI FreeBuds 7i – inteligentniejszy dźwięk wszędzie

Bezprzewodowe słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds 7i oferują adaptacyjną technologię ANC 4.0, dźwięk przestrzenny i lepszą jakość połączeń. W momencie premiery będą one dostępne w sprzedaży detalicznej w cenie 499 zł, ale do 26 października można je zamówić przedpremierowo w promocyjnej cenie 399 zł. Kupujący za pośrednictwem oficjalnych kanałów Huawei otrzymują również roczną ochronę na wypadek zgubienia słuchawki z opcją wymiany z 50% zniżką.

fot. HUAWEI

HUAWEI nova 14 – ulepszona fotografia portretowa

Jeśli chodzi o smartfony, seria HUAWEI nova 14 skupia się na fotografii portretowej. Wyposażone w aparat Ultra Chroma Camera i nowy silnik XD Portrait Engine, urządzenia te zapewniają świetne portrety nawet przy słabym oświetleniu. Podwójny przedni aparat 50 MP z autofokusem i 5-krotnym zoomem portretowym podnosi poprzeczkę w dziedzinie selfie, a wbudowane narzędzia do edycji AI umożliwiają szybkie retuszowanie zdjęć.

fot. HUAWEI

Ceny i dostępność

Seria HUAWEI WATCH GT 6 jest już dostępna w Polsce w cenach od 1099 zł za model standardowy do 1999 zł za model Pro Elite. Promocje związane z premierą obejmują rabaty i dodatkowe akcesoria, a także trzy miesiące bezpłatnego dostępu do aplikacji HUAWEI Health+. Słuchawki HUAWEI FreeBuds 7i również dostępne są w promocyjnej cenie 399 zł. Ceny i dostępność serii WATCH Ultimate 2, MatePad 12 X 2025 i nova 14 zostaną ogłoszone wkrótce.

fot. HUAWEI

Podsumowanie naEKRANIE

Dzięki nieustannie rozwijanym funkcjom monitorowania zdrowia oraz kreatywnym narzędziom i funkcjonalnym ulepszeniom najnowsza oferta Huawei wygląda na jedną z najbardziej ambitnych w historii marki. W miarę możliwości będziemy testować nowe sprzęty pokazane w Paryżu i sprawdzimy, czy obietnice Huawei mają pokrycie w rzeczywistości.

fot. HUAWEI

Źródło: Informacja prasowa HUAWEI

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Huawei 
