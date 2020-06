Nancy Wu Done It - Amazon szykuje serial, który ma odświeżyć gatunek young adult

fot. HBO

Seriale typu young adult mysteries, czyli historie dla nastolatków krążące wokół rozmaitych zagadek i tajemnic, dzięki produkcjom takim jak Nancy Drew czy Riverdale stają się coraz popularniejsze. A nadchodzący serial ma rzekomo nadać im nowy wymiar.

Ogłoszono, że Amazon pracuje nad serialem komediowym pod tytułem Nancy Wu Done It. Projekt został napisany i wyprodukowany przez Jessikę Henwick, którą mogliśmy zobaczyć m.in. w serialach Iron Fist czy Gra o tron. Nad nowym serialem pracuje też Kai Yu Wu (producent wykonawczy Carnival Row).

Seria opisywana jest jako połączenie Nancy Drew i Pleasentville. Ma skupić się na sfrustrowanej powieściopisarce (książek, rzecz jasna, spod szyldu young adult), która nagle przenosi się do świata jednej ze swoich książek i musi współpracować z tytułową postacią, którą sama stworzyła (a teraz jej nienawidzi), by rozwiązać pewną tajemnicę. W projekt nie są póki co zaangażowani żadni aktorzy.

Serial będzie koprodukcją Amazon Studios i Vertigo.