Komiksowa Naomi i spin-off All American - seriale zamówione. Co z Atomówkami?

fot. materiały prasowe

Powoli ramówki na sezon 2021/2022 się finalizuje. Dwa nowe tytuły dodaje amerykańska telewizja The CW, która ogłosiła, że zamawiają pierwsze sezony.

Pierwszym jest Naomi oparta na komiksach DC. Jest to serial o superbohaterce stworzony przez Ave DuVernay, który ma mieć związek z multiwersum. Do tego zamówili realizację sezonów spin-offu All American zatytułowanego All American: Homecoming (tym razem akcja skupia się na tenisie i baseballu, bohaterką Simone Hicks, żona Jordana) oraz rebootu 4400.

Dodatkowo podjęto decyzję o skasowaniu spin-offa Black Lightning. Painkiller miał opowiadać o tytułowym antybohaterze. Nie zdecydowano się zamówić sezonu. Na tym etapie anulowano także Our Ladies of Brooklyn.

Najgłośniejszym pilotem telewizji The CW były Atomówki, czyli aktorska kontynuacja serialu animowanego. W nim też mieliśmy zobaczyć superbohaterki jako dorosłe dziewczyny, które mają żal o to, że poświęciły dzieciństwo na walkę ze złem. Projekt nie dostał zamówienia na sezon, ale to nie oznacza, że nie ma szans. Podjęto decyzję o przerobieniu koncepcji pilota i o nakręceniu go od nowa. Cała ekipa pozostaje bez zmian, więc Chloe Bennet, Dove Cameron, Yana Perrault i Donald Faison nadal są w obsadzie.

Nadal pod uwagę brany jest Tom Swift, czyli spin-off serialu Nancy Drew.