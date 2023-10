Napoleon powalczy o nominacje do Oscara w tych kategoriach. Na liście jest Polak

Apple TV+

Serwis Variety właśnie opublikował na swojej stronie listę kategorii, w których nadchodzący wielkimi krokami Napoleon w reżyserii Ridleya Scotta z Joaquinem Phoenixem w tytułowej roli powalczy o nominacje do Oscara. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że w chwili obecnej nie jest on wymieniany w gronie faworytów - wszystko przez to, że amerykańscy krytycy jeszcze nie mieli okazji go obejrzeć.

Wymienienie kategorii zacznijmy od rodzimego akcentu: na liście jest bowiem Polak, operator Dariusz Wolski, który był już nominowany do Oscara za swoją pracę przy produkcji Nowiny ze świata. Poza nim do walki o najważniejszą nagrodę w świecie filmu zostaną zgłoszeni: Phoenix (najlepszy aktor pierwszoplanowy), Vanessa Kirby (najlepsza aktorka drugoplanowa), Tahar Rahim i Rupert Everett (obaj w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy), Ridley Scott (jako reżyser i zarazem jeden z producentów w głównej kategorii), autor ścieżki dźwiękowej, Martin Phipps, a także specjaliści zajmujący się montażem, scenografią, charakteryzacją, dźwiękiem i efektami specjalnymi. Łącznie daje to 13 szans na nominacje.

Napoleon zadebiutuje w polskich kinach 24 listopada.