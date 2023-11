Napoleon - Ridley Scott odpowiada na krytykę. Chodzi o zarzuty dotyczące nieścisłości historycznych

fot. materiały prasowe

Już niedługo Napoleon, nowe widowisko Ridleya Scotta, wejdzie na ekrany kin. Produkcja ma pokazać losy tytułowego francuskiego dowódcy i jego żony Józefiny de Beauharnais. W filmie ma pojawić się wiele wydarzeń historycznych, od ścięcia głowy Marii Antoniny do bitwy pod Waterloo, jednak część widzów ma wątpliwości co do tego, na ile będą zgodne z faktami.

Napoleon - Ridley Scott odpowiada na zarzuty o nieścisłości historyczne

Po opublikowaniu trailera część internautów skrytykowała nieścisłości historyczne, w tym historyk Dan Snow. W filmiku na TikToku wypunktował niektóre z nich, takie jak fryzura Marie Antoinette z egzekucji (mówi się, że miała wtedy krótko ostrzyżone włosy, a w zwiastunie pokazano długie loki), czy fakt, że Napoleona w ogóle podczas niej nie powinno być.

Ten temat poruszono w wywiadzie tygodnika The New Yorker z Ridleyem Scottem. Reżyser Napoleona poproszony o skomentowanie takiego sprawdzania faktów historycznych krótko odpowiedział "Get a life", co można przetłumaczyć na "niech znajdą sobie coś lepszego do roboty".

Polska premiera filmu Napoleon jest zaplanowana na 24 listopada. Przypomnijmy, że na platformie Apple TV+ ma z kolei ukazać się trwająca aż 4 godziny i 10 minut wersja reżyserska.