Narzeczona Frankensteina dalej w planach. Co zmieniło się po upadku Dark Unvierse?

Universal

Dark Universe było uniwersum wytwórni Universal Pictures, które miało łączyć w sobie wysokobudżetowe filmy o największych klasycznych potworach, takich jak Wilkołak czy Drakula. Pierwszym filmem z serii była produkcja Mumia z Tomem Cruisem, który okazał się jednak klapą artystyczną i finansową. Po porażce w box office, specjaliści wróżyli rychły koniec nowej serii i rzeczywiście tak też się stało.

Studio Universal zupełnie inaczej podchodzi teraz do swoich projektów z udziałem potworów. Sukcesem okazał się film Niewidzialny człowiek, zupełnie inaczej podchodzący do oryginalnej historii. W planach są kolejne projekty m.in. z Wilkołakiem, a teraz scenarzysta David Koepp dostarczył nowych informacji o Narzeczonej Frankensteina.

Źródło: Universal Pictures

Nowa Narzeczona Frankensteina była wymieniana wśród projektów należących do Dark Universe. Pomimo upadku tego uniwersum, wciąż produkcja jest w planach studia Universal. David Koepp w rozmowie z portalem Collider zdradził, że jakiś czas temu powrócił do scenariusza i wprowadził do niego wiele elementów, które chciał zawrzeć w nim od samego początku. Namówiło go do tego studio Universal. Wcześniej mówiło się o udziale Angeliny Jolie w głównej roli, ale zmiana kierunku może spowodować zmianę nie tylko podejścia, ale też odtwórców ról.

Scenarzysta dodał również, że prawdopodobnie teraz studio rozmawia z reżyserami na temat projektu. Z kolei nie chciał odnosić się do porażki Dark Unvierse, ale pochwalił studio za szybką reakcję i zmianę podejścia.