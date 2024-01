Oficjalnie: NASA opóźniła misje Artemis 2 i 3. Oto nowy termin powrotu ludzi na Księżyc

NASA

Reklama

Zgodnie z oczekiwaniami i pojawiającymi się w sieci od dłuższego czasu spekulacjami NASA oficjalnie poinformowała dziś o opóźnieniu misji Artemis 2 i 3. Pierwsza z nich, której celem jest okrążenie przez czworo astronautów - Reida Weismana, Victora Glovera, Christiny Koch i Jeremy'ego Hansena - Księżyca i ich bezpieczny powrót na Ziemię, została przesunięta z listopada 2024 roku na wrzesień 2025 roku. Artemis 3, w ramach której człowiek ma znów postawić stopę na Srebrnym Globie, odbędzie się nie pod koniec 2025 roku, a we wrześniu 2026 roku.

Oficjalne przyczyny opóźnienia misji Artemis 2 i Artemis 3

Agencja tłumaczy swoją decyzję koniecznością wydłużenia czasu na przetestowanie nowych technologii na statku kosmicznym Orion, zbudowanym specjalnie na potrzeby załogowego lotu w kierunku Księżyca. Został on wstępnie sprawdzony w trakcie misji Artemis 1 w listopadzie 2022 roku; NASA chce rozwiązać zauważone wówczas problemy z akumulatorami i komponentami odpowiedzialnymi za system wentylacji i kontrolę temperatury w kapsule. Wciąż testowane i rozwijane są także nowe technologie w obrębie systemu podtrzymywania życia, szybkiego uzupełniania zapasów paliwa, osłon termicznych czy nawet sposobu wchodzenia i wychodzenia astronautów ze statku - na ich wdrożenie potrzeba więcej czasu.

Powrót na Księżyc a problemy firm prywatnych

NASA nie ukrywa również, że nowy harmonogram "uwzględnia bardzo realne wyzwania rozwojowe, przed którymi stanęli nasi partnerzy z branży". To odwołanie m.in. do problemów firmy SpaceX - stworzony przez nią Starship ma docelowo transportować ludzi ze statku Orion z orbity Księżyca na jego powierzchnię i w drodze powrotnej. Za budowę samego Oriona odpowiada z kolei koncern Lockheed Martin, natomiast w trakcie misji mają być także wykorzystywane systemy przygotowane do spółki przez firmy Boeing i Northrop Grumman.

"Wystartujemy, kiedy będziemy gotowi"

Administrator NASA, Bill Nelson, stwierdził:

Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem i aby dać zespołom odpowiedzialnym za misje Artemis więcej czasu na poradzenie sobie z wyzwaniami związanymi z pierwszymi projektami, operacjami i ich integracją, wydłużymy czas potrzebny na przygotowanie misji Artemis 2 i Artemis 3.

Nelson dodał, że misja Artemis 4 zgodnie z wcześniejszymi założeniami ma odbyć się we wrześniu 2028 roku.

Zastępca administratora NASA, Jim Free, uzupełnił tę wypowiedź w sposób następujący:

Słyszeliście to już dzisiaj i wiele razy wcześniej. Gdy przygotowujemy się do wysłania naszych przyjaciół i zarazem współpracowników na tę misję, zobowiązujemy się do przeprowadzenie tego w sposób najbezpieczniejszy z możliwych. I wystartujemy, kiedy tylko będziemy gotowi.

Astronauci misji Artemis 2

Gregory Reid Wiseman