Teleskop Webba poprawił samego siebie. Nowe zdjęcie Urana jest jeszcze dokładniejsze

NASA/ESA/CSA/STScl

Podczas gdy wielu ludzi powoli szykuje się do świąt Bożego Narodzenia, NASA postanowiła zostawić nam pod choinką przepiękny prezent. Teleskop Webba na początku września zrobił bowiem kolejne zdjęcie Urana - jest ono jeszcze dokładniejsze i pokazuje znacznie więcej szczegółów niż fotografia, którą mieliśmy okazję zobaczyć na początku kwietnia. Nowy materiał rzuca zupełnie inne światło na rozgrywające się w atmosferze obiektu i wokół niego zjawiska. Zachwycają pierścienie Urana, jego sezonowa czapa polarna czy wiele z 27 wszystkich księżyców planety.

Nowe zdjęcie jest rozwinięciem kwietniowej, dwukolorowej fotografii; naukowcy dodali do niej reprezentujące poszczególne długości fal światła, inne barwy, aby dzięki temu uzyskać bardziej szczegółowy wygląd planety.

Ten zabieg sprawił, że więcej wyrazistości nabrała ulokowana w pobliżu bieguna północnego (Uran w rzeczywistości "leży" na swoim boku - oś obrotu jest nachylona do płaszczyzny obrotu pod kątem blisko 98 stopni; biegun północny dostrzeżecie mniej więcej w centralnej części zdjęcia) czapa polarna z niezwykle jasną czapą wewnętrzną i ciemnym pasem wyznaczającym jej granicę. Kilka pomniejszych burz znajdziecie także poniżej południowej części czapy polarnej.

Wyjątkowa czułość Webba doprowadziła również do tego, że obserwatorium było w stanie uchwycić zewnętrzne i wewnętrzne pierścienie planety, w tym niezwykle słaby, rozproszony pierścień Zeta położony najbliżej powierzchni. Jeśli Wam mało, JWST zostawił na deser aż 9 księżyców; patrząc na fotografię zgodnie z ruchem wskazówek zegara będą to kolejno: Rozalinda, Puk, Belinda, Desdemona, Kresyda, Bianka, Porcja, Julia i Perdyta.

Teleskop Webba - nowe zdjęcia Urana

Teleskop Webba - Uran na najnowszych zdjęciach

Na początku 1986 roku Voyager 2 jako jedyny obiekt zbudowany przez człowieka dotarł w pobliże Urana - na wykonanych przez sondę w zakresie światła widzialnego zdjęciach wydawał się on jednolitą, niebieską kulą. Operujący w podczerwieni Webb potwierdził jednak, że w atmosferze planety zachodzą dynamiczne zjawiska pogodowe, które będą przybierać na sile do 2028 roku, gdy na półkuli północnej dojdzie do przesilenia letniego, na południowej natomiast - zimowego.