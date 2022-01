Nastoletni hacker przejął kontrolę nad przeszło 20 samochodami Tesla

Zdjęcie: Tesla

Przeszło 20 samochodów marki Tesla z 13 krajów zostało przejętych przez Davida Columbo. Uzdolniony nastolatek, założyciel firmy Colombo Technology specjalizującej się w bezpieczeństwie internetowym, stwierdził, że ofiary tej luki nie były świadome tego, że ktoś ingerował w oprogramowanie ich aut. Gdyby na błąd natrafili cyberprzestępcy, mogliby wyrządzić poważne szkody posiadaczom samochodów Tesla.

Columbo poinformował o swoim wyczynie za pośrednictwem Twittera, jednak nie zdradził, jak udało mu się obejść zabezpieczenia komputera pokładowego. Zdradził jedynie, że winne jest nie samo oprogramowanie Tesli, a błąd po stronie użytkownika. Zanim Columbo szerzej opowie o znalezionej luce, chce zdać raport na jej temat organizacji non profit Mitre zajmującej się bezpieczeństwem komputerowym.

O tym, jak niebezpieczna mogłaby być luka, w rękach cyberprzestępców, świadczy zakres akcji, jakie David mógł wykonać za jej pośrednictwem. Hackerzy mogliby śledzić położenie auta, wyłączyć system bezpieczeństwa, otwierać drzwi oraz okna (nawet w trakcie przemieszczania się pojazdu) czy rozkręcić muzykę bądź YouTube’a do maksymalnej głośności, aby rozproszyć kierowcę. A to wszystko bez uzyskiwania fizycznego dostępu do auta.

