Naukowcy skomunikowali syntetyczne neurony z biologicznymi. Przez internet

Choć pod wieloma względami ludzkości nie udało się osiągnąć złożoności świata przedstawionego w grze RPG Cyberpunk 2020, odnieśliśmy pewne sukcesy w dziedzinie łączenia człowieka i maszyny. Już pod koniec lat 90. ubiegłego wieku profesor Kevin Warwick udowodnił, że nasz mózg potrafi analizować impulsy elektryczne pochodzące z urządzeń zewnętrznych. W trakcie swoich eksperymentów udało mu się m.in. zyskać zmysł echolokacji oraz skomunikować z żoną przez internet. Teraz naukowcy uczynili kolejny ważny krok na drodze do stworzenia hybrydy człowieka i komputera.

Badacze z Uniwersytetu Padewskiego, Uniwersytetu Zuryskiego i Politechniki Federalnej w Zurychu oraz Uniwersytetu Southampton wspólnymi siłami skonstruowali prostą sieć neuronów syntetycznych i biologicznych zdolnych do obustronnej komunikacji w ramach zunifikowanego środowiska. Na eksperyment składało się kilka mniejszych doświadczeń. Naukowcy z Padwy byli odpowiedzialni za wyhodowanie w laboratorium mysich neuronów, badacze z Zurychu skonstruowali sztuczne, krzemowe neurony, zaś zespół z Southampton opracował nanoelektryczne synapsy zwane memrystorami, które miały skomunikować ze sobą obie sieci.

Finalnym etapem eksperymentu była próba nawiązania łączności. W pierwszej fazie naukowcy z Southampton przechwycili aktywność szczytową z biologicznych neuronów i przekazali te dane do memrystorów. Tak zapisana informacja została przesłana do neuronów syntentycznych w formie aktywności szczytowej. Następnie proces ten odwrócono, przesyłając sygnał od neuronów syntetycznych do biologicznych. Okazało się, że obie sieci mogą nie tylko komunikować się dwustronnie, lecz także przesyłać informacje w czasie rzeczywistym.

Jednym z największych wyzwań, na jakie można natrafić w trakcie prowadzenia badań tego typu i na tym poziomie, jest zintegrowanie tych przełomowych technologii. Potrzebna jest także specjalistyczna wiedza, niedostępna na wyciągnięcie ręki. Udało nam się osiągnąć cel dzięki powołaniu do życia wirtualnego laboratorium – poinformował Themis Prodromakis, profesor nanotechnologii oraz dyrektor Centre for Electronics Frontiers przy Uniwersytecie Southampton.

Sukces eksperymentu nie kończy jednak procesu badania i udoskonalania tej technologii. Teraz przed naukowcami stoi o wiele trudniejsze zadanie – wykorzystanie zdobytej wiedzy do wdrożenia nowych, przełomowych rozwiązań. Badacze liczą na to, że ich odkrycie będzie motorem napędowym dla kolejnych zespołów naukowych i przyspieszy m.in. prace nad stworzeniem w pełni funkcjonalnego interfejsu mózg-komputer.

To odkrycie daje podstawy do realizacji scenariusza, który nigdy nie zawiązał się na drodze ewolucji naturalnej, w którym biologiczne i syntetyczne neurony są ze sobą powiązane i komunikują się w ramach globalnej sieci; tworząc tym samym podwaliny dla Internetu Neuro-elektronicznego. Z drugiej strony jest to nowe spojrzenie na technologię neuroprotetyki, torujące drogę do badań nad zastąpieniem dysfunkcyjnych części mózgu układami sztucznej inteligencji – podsumował Prodromakis.