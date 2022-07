Nawet wyjątkowe Corvette Z06, nie skusiło do wylicytowania grafiki NFT

fot. Chevrolet

Widzieliśmy, jak wiele NFT przechodziło z rąk do rąk za ogromne sumy, więc można by sobie wyobrazić, że połączenie jednego z unikalną, prawdziwą Corvette Z06 sprawi, że dzieło sztuki cyfrowej będzie o wiele bardziej atrakcyjne. Chevy z pewnością tak myślało, ale aukcja NFT/pojazdu producenta samochodów nie przyciągnęła ani jednej oferty – i to dwukrotnie.

NTF stworzone przez artystę Nicka Sullo (aka xsullo), przedstawia jaskrawozieloną Corvette Z06 pędzącą przez cyberpunkowe miasto. To ładny obrazek, zwłaszcza jak na szkaradztwa, do których przyzwyczaiło nas NFT, ale tym, co odróżnia ten żeton od innych drogich cyfrowych żetonów, jest fakt, że dołączono do niego coś co, ma realną, namacalną wartość – prawdziwą wersję samochodu z obrazka. A raczej – obiecano dołączyć.

fot. Chevrolet

Corvette Z06, o której mowa, byłaby jedyną w kolorze Minted Green, którą zwycięzca „posiadałby” zgodnie z tytułem aukcji „Own the Color”, miałaby też felgi z włókna węglowego i pakiet Z07 oraz pamiątkowa plakietkę.

Aukcja prowadzona na rynku NFT SuperRare, rozpoczęła się 20 czerwca z minimalną ofertą 206 Ethereum, co w tamtym czasie byłoby równe około 240 tysięcy dolarów. DonorsChoose, edukacyjna organizacja charytatywna, została wyznaczona jako beneficjent sprzedaży. Trzeba przyznać, że to spora kwota, bo Corvette Z06 ma kosztować w granicach 90-100 tysięcy dolarów.

Aukcja została zamknięta w piątek 20 bez ani jednej oferty. SuperRare zrzucił winę za brak ofert na „szaleństwo NFT.NYC”, twierdząc, że użytkownicy wyrazili rozczarowanie z powodu przegapienia okna aukcyjnego Corvette. W związku z tym, wydarzenie zostanie ponownie otwarte na kolejne 24 godziny. Nie jest jasne, gdzie byli ci rozczarowani użytkownicy podczas drugiej aukcji; zakończyła się ona ponownie bez żadnych ofert. Faktem jest, że aukcja odbywała się w terminie, gdy mało kto chciał mieć coś wspólnego z NTF i kryptowalutami.

Innym możliwym czynnikiem powodującym małe zainteresowanie było odkrycie warunków aukcji. GM powiedział, że planuje dostarczyć Corvette po wrześniu 2022 roku, z zastrzeżeniem, że termin może się zmienić. Tak naprawdę na razie zielone Vette istnieje bowiem tylko na grafice, a marka ma problemy z rozpoczęciem produkcji swojego topowego auta, wynikające zapewne z tych samych powodów, co w całej branży motoryzacyjnej.

Wygląda jednak na to, że Chevy może nie skończyć z NFT. W oświadczeniu dla Corvette Blogger, Trevor Thompkins, rzecznik prasowy firmy motoryzacyjnej, powiedział: „Nasz pierwszy krok w Web3 był pouczający i będziemy nadal badać sposoby wykorzystania technologii, aby przynieść korzyści naszym klientom.”