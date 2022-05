Need for Speed Mobile – gameplay wyciekł do sieci. Popularne wyścigi na urządzeniach mobilnych

fot. EA

Wygląda na to, że Electronic Arts zamierza poważniej zająć się rynkiem gier mobilnych. Firma zaprezentowała zwiastun Apex Legends w wersji na smartfony i tablety, a do sieci wyciekł także gameplay pochodzący z „przenośnej” odsłony wyścigowej serii Need for Speed.

Jakość opublikowanego wideo pozostawia sporo do życzenia, a na ekranie widoczne są znaki wodne, ale mimo tego da się wyłapać kilka ciekawych elementów. Widać między innymi naprawdę solidną oprawę, a także elementy interfejsu. Umieszczona w prawym górnym rogu ekranu mapa sugeruje, że gracze otrzymają otwarty świat, który będzie można swobodnie eksplorować w poszukiwaniu wyścigów i wyzwań.

Warto zaznaczyć, że gameplay pochodzi z Azji i na ten moment nie wiadomo czy mobilny Need for Speed ukaże się również na zachodzie. Biorąc pod uwagę popularność gier na Androidzie i iOS jest to jednak bardzo prawdopodobne.

