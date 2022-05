Billy Boyd w The Elder Scrolls Online. Zakulisowe wideo zapowiada udział aktora w dodatku High Isle

fot. Bethesda

Brytyjski aktor i muzyk, Billy Boyd, znany przede wszystkim z roli Pippina w filmowej trylogii Władca Pierścieni, dołączył do obsady The Elder Scrolls Online: High Isle, czyli nadchodzącego dodatku do MMORPG od firmy Bethesda. Boyd wcieli się w postać o imieniu Brahgas, leśnego elfa, który będzie wprowadzał graczy do karcianej minigry zatytułowanej Tales of Tribute.

Na oficjalnym kanale Bethesdy opublikowano również zakulisowe wideo, które przedstawia aktora w trakcie nagrywania pewnych kwestii do gry. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

High Isle to kolejny już dodatek do TESO. Tym razem jego warstwa fabularna skupi się na przedstawieniu historii Bretonów, a graczy czekać będzie sporo dodatkowych aktywności i atrakcji. Rozszerzenie zadebiutuje w pierwszej kolejności na PC, gdzie będzie dostępne już od 6 czerwca. Nieco później, bo 21 czerwca, trafi on również na konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.

