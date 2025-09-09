Oto francuski XVI-wieczny "John Wick". Zwiastun serialu kostiumowego Néro od Netflixa
Netflix pokazał pierwszy zwiastun do nadchodzącego serialu kostiumowego pełnego akcji i dynamicznych pojedynków. Też widzicie tu inspiracje Johnem Wickiem?
Netflix nie zwalnia tempa i oferuje coraz to nowsze seriale oryginalne. Kolejnym z nich jest Néro, czyli serial kostiumowy osadzony w XVI-wiecznej Francji. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun, który nie zapowiada jednak poważnego serialu dramatycznego, ale pełną akcji rozwałkę z bezwzględnym zabójcą w centrum historii. W zapowiedzi szczególne wrażenie może robić choreografia i dynamika kolejnych starć z przeciwnikami. Można odnieść wrażenie oglądania XVI-wiecznego Johna Wick, ale we Francji. A jak Wam się podoba zwiastun nowego serialu Netflixa?
Néro - zwiastun serialu
Premiera jest zaplanowana na 8 października 2025 roku w Netflixie.
Néro - opis fabuły
Francja, 1504 rok. Bezwzględny i cyniczny zabójca Néro (Pio Marmaï) niespodziewanie spotyka swoją córkę Perlę, którą porzucił tuż po jej narodzinach. Ścigani przez mroczne siły ojciec i córka wyruszają w epicką podróż razem z bandą dysfunkcyjnych wyrzutków. W drodze rozdarty między zemstą a odkupieniem Néro staje przed trudnym wyborem — uratować siebie czy córkę… i świat.
Źródło: YouTube (Netflix Polska)
