Suits - powstaje nowy serial w uniwersum W garniturach! Ale zupełnie inny, niż myślicie

Powstaje nowy serial osadzony w uniwersum W garniturach - na takie wieści fani czekali od dawna. Jak donosi serwis Deadline, twórca Suits, Aaron Korsh, pracuje obecnie nad produkcją dla firmy NBCUniversal; choć umowa wciąż jest negocjowana, źródła przekazują, że tuż po jej podpisaniu wszystkie zainteresowane strony oczekują szybkiej realizacji projektu i pełnego zaangażowania.

Istotne jest to, że nadchodzący serial nie będzie ani wznowieniem, ani rebootem, ani nawet podobnym do opowieści Pearson spin-offem W garniturach. Ma to być po prostu produkcja, której akcja - podobnie jak w przypadku różnych odsłon franczyz CSI czy NCIS - będzie rozgrywać się w innym mieście i z innymi bohaterami, lecz w tym samym uniwersum. Według źródeł Deadline prawdopodobnym kierunkiem na tym polu jest ukazanie kancelarii prawniczej w Los Angeles.

Korsh miałby zostać producentem wykonawczym wraz z Dougiem Limanem i Davidem Bartisem, którzy współpracowali już z nim przy Suits.

Taki obrót spraw nie jest zaskoczeniem jeśli weźmiemy pod uwagę, że scenarzyści po zakończeniu swojego strajku mogą wrócić do pracy, a W garniturach przez 12 tygodni z rzędu było najpopularniejszym ze wszystkich dostępnych na platformach streamingowych seriali w Stanach Zjednoczonych wg danych Nielsena (dopiero dziś zostało zepchnięte z tronu przez Virgin River). Bite przez produkcję rekordy zaskoczyły nawet samego Korsha, który stwierdził:

Zawsze myślałem, że jesteśmy niedoceniani, ale okazuje się, że nawet ja nie doceniłem Suits. Dobrze jest być królem.

W garniturach doczekało się 9 sezonów, emitowanych w USA w latach 2011-2019.

