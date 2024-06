Netflix i Sony stworzą serial na podstawie filmu Ojcostwo. Kevin Hart wróci do roli głównej?

fot. Higher Ground Productions

Reklama

Kevin Hart to komediowy aktor, którego większość zapewne kojarzy z głupkowatych i mało poważnych filmów. Warto jednak pamiętać o jego udziale w filmie Ojcostwo z 2021 roku, który znacznie różnił się od większości wybieranych przez niego produkcji do grania. W filmie nie brakowało humoru i lekkiego tonu, ale wszystko to zostało podszyte silnymi emocjami, które mogły rezonować z oglądającym. Film został dobrze przyjęty przez widzów, w tej chwili ma w serwisie Rotten Tomatoes ocenę 68% i 71% od krytyków i fanów.

Ojcostwo - Kevin Hart wróci do roli głównej?

Jak informuje Dealine, Sony i Netflix, które współpracowały przy produkcji filmu z 2021 roku, ponownie połączą siły i tym razem dostarczą serial na podstawie tamtej produkcji. Za sterami raz jeszcze znajdzie się Paul Weitz, który reżyserował film, a który teraz napisze scenariusz do serialu, a także zasiądzie na stołku reżysera. Kevin Hart może powrócić w roli producenta wykonawczego, ale prawdopodobnie nie odegra roli w samym serialu.

Przy wspólnej produkcji Netflixa i Sony będzie też pracować Higher Ground Productions, które należy do Baracka i Michelle Obamy.