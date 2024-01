"Sekretny" czat gwiazd kina akcji. Kevin Hart się wygadał!

Fot. Netflix

Reklama

Kevin Hart powiedział People, że należy do "tajnego" grupowego czatu, na którym są między innymi także Dwayne Johnson Harrison Ford, Jackie Chan i Tom Cruise. Służy gwiazdorom do tego, by rozmawiać o... kinie akcji. Zobaczcie sami.

"Sekretny" czat gwiazd kina akcji

Aktor zdradził żartobliwie portalowi People na premierze Skoku w przestworzach w Nowym Jorku:

Tak! Dwayne, Mark Wahlberg, Tom Cruise, Harrison Ford, Jet Li, Jackie Chan. Wszystkie rekiny branży. Wiesz, rozmawiamy tylko o rzeczach związanych z kinem akcji.

To naprawdę sekretny czat, nie powinienem ci o tym mówić. Mogę mieć kłopoty ze strony innych chłopaków!

Następnie wyjaśnił nieco bardziej dokładnie:

Po prostu dzielimy się na nim historiami akcji; kiedy jesteś gościem z kina akcji, musisz mieć takie historie, więc nasz czat skupia się na przerzucaniu się nimi i upewnianiu się, że jesteśmy ze sobą zsynchronizowani. Właśnie o to w tym chodzi.

Skok w przestworzach - fabuła, obsada

Międzynarodowa ekipa złodziei pod wodzą Cyrusa Whitakera (Hart) zamierza ukraść 500 milionów dolarów w złocie z samolotu pasażerskiego, lecącego 12 000 metrów nad ziemią.

Oprócz Harta, w filmie zobaczymy Ursulę Corbero, znaną jako Tokio z Domu z papieru, a także takie osoby jak: Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Billy Magnussen, Viveik Kalra, Yun Jee Kim, Jacob Batalon, Jean Reno i Sam Worthington. Reżyserem jest F. Gary Gray, najbardziej znany z hitu Szybcy i wściekli 8. Autorami scenariusza są Daniel Kunka oraz Jeremy Doner.

Film zadebiutuje już 12 stycznia, tylko na Netflixie.

Skok w przestworzach