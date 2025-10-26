Fot. Netflix

Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro ma teraz premierę w wybranych kinach, zanim 7 listopada 2025 roku trafi na platformę Netflix. Z tej okazji opublikowano nowe ujęcia z filmu, przedstawiające bohaterów. Jedno z nich jest szczególnie ciekawe. Jest na nim Jacob Elordi jako Frankenstein. To pierwsze tak wyraźne i dokładne zdjęcie postaci, jakie dostaliśmy. Do tej pory starano się utrzymać wokół „potwora” aurę tajemniczości, jednak dzięki poniższej grafice wreszcie możemy mu się dokładnie przyjrzeć. Aktor znany z Euforii i Saltburn jest na niej nie do poznania.

Jacob Elordi jako Frankenstein (i nie tylko)

Nowe ujęcia na czele z Jacobem Elordim jako Frankensteinem znajdziecie poniżej. Dajcie znać, jak podoba się Wam ta wersja kultowej postaci z książki Mary Shelley.

Jaki będzie Frankenstein od Netflixa?

Jak widać, Frankenstein w interpretacji Guillermo del Toro jest dość mało „potworny” w porównaniu do wcześniejszych wersji postaci, przedstawionych na ekranie. Blisko mu za to do opisu Mary Shelley z książki. Mike Hill, zajmujący się charakteryzacją bohatera i protetyką przy filmie, wyjaśnił portalowi Variety, że ich celem było pokazanie wnętrza ciała na zewnątrz, stąd wyraźny zarys żył na skórze. Poza tym na cele istoty widać ślady po licznych poprawkach, jakie wprowadzał Victor Frankenstein w trakcie tworzenia swojej kreacji.