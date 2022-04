Netflix zmienia podejście. Jakość w filmach i serialach priorytetem?

Netflix

Według raportu dobrze poinformowanego portalu Wall Street Journal Netflix zaczyna podejmować decyzje o zmianach, co jest spowodowane narastającymi problemami serwisu. Czytamy, że do tej pory platforma nie ingerowała w to, co tworzą dla niej twórcy. Wielu spekuluje, że to podejście odbiło się negatywnie na jakości treści.

Netflix - jakość najważniejsza

Czytamy, że od teraz Netflix ma skupiać się na jakości treści, a nie na ilości. Zmieniają podejście do produkcji, aby ograniczyć ryzyko. Priorytetem będzie największy zwrot inwestycji, nie zasięg, jaki dana produkcja może osiągnąć. Na decyzję o kasacji lub przedłużaniu serialu będzie miała wpływ oglądalność. Co ciekawe, seriale będą miały kilka tygodni, by znaleźć swoją widownię. Jeśli wynik nie będzie zadowalający, mogą zostać skasowane. To według dziennikarzy wywołało konflikt z producentami treści, którzy uważają, że takie podejście jest nierealne.

Dalej dziennikarz zwraca uwagę, że Netflix zamierza nadzorować tworzenie wszystkich filmów i seriali. Będą wtrącać się do scenariuszy i fabuły. Koniec z pełną swobodą! Taka praktyka jest standardem wszędzie poza Netflixem. Dzięki nadzorowi jakości łatwiej wyeliminować potencjalnie złe rzeczy lub je naprawić.

Do tego Netflix jakiś czas temu zredukował koszty kontynuacji seriali. Zamawia mniej odcinków niż miał sezon premierowy. Ważnym przykładem jest tu choćby 2. sezon Russian Doll, który ma jeden odcinek mniej.

Netflix - koniec z sezonami na raz?

Według Wall Street Journal na tę chwilę Netflix nie planuje drastycznych zmian w formie publikowania seriali. Choć konkurencja daje odcinki co tydzień, w serwisie Netflix nadal będą udostępniane całe sezony. Czasem mogą zostać podzielone na dwie części. Jednakże producent seriali Marty Adelstein uważa, że koniec końców ta zmiana nastąpi. Uważa, że Netflix postawi na premierę jednocześnie trzech odcinków.

Trudno na razie powiedzieć, kiedy zobaczymy efekt zmian podejścia Netflixa.