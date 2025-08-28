placeholder
Głośna seria Netflixa wraca. Pierwsze zdjęcia i data premiery Monster: The Ed Gein Story

Netflix po opowiedzeniu historii Jeffreya Dahmera i braci Menendez, a także niezaprzeczalnym sukcesie obu sezonów antologii Potwory, postanowił wziąć na tapet postać Eda Gein​a - amerykańskiego seryjnego mordercy, który zainspirował wiele popularnych horrorów.
Paulina Guz
Tagi:  netflix 
Monster: The Ed Gein Story Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera
Monster: The Ed Gein Story Fot. Netflix
Kiedy odbędzie się oficjalna premiera Monster: The Ed Gein Story? 3. część popularnej antologii Ryana Murphy'ego i Iana Brennana pojawi się w Netflixie już 3 października 2025 roku. Dodatkowo serwis streamingowy opublikował pierwsze zdjęcia, reklamujące produkcję. Możecie zobaczyć je poniżej. 

Monster: The Ed Gein Story - pierwsze zdjęcia 

Na wszystkich trzech plakatach widać Charliego Hunnama w tytułowej roli. Na każdym z nim widnieje napis, który głosi, że przed kultowymi horrorami - Psychoza, Milczenie owiec, Teksańska masakra piłą mechaniczną - "był Ed". Odnoszą się one do tego, że ta postać tego prawdziwego amerykańskiego mordercy rzeczywiście stała się inspiracją dla wielu twórców kina grozy. 

arrow-left Fot. Netflix arrow-right

Jesteście ciekawi, jakie wrażenie po latach robi oryginalna Teksańska masakra piłą mechaniczną? Zapraszamy do lektury: Teksańska masakra piłą mechaniczną - recenzja filmu [Octopus Film Festival 2025]

Ile sezonów będzie mieć antologia Potwory w Netflixie?

The Ed Gein Story to kolejna część antologii Potwory. Rozpoczęła się w 2022 roku historią Jeffreya Dahmera. W 2024 roku wyszedł kolejny sezon, poświęcony braciom Menendez. Następny w kolejce jest amerykański seryjny morderca Ed Gein. To jednak nadal nie koniec. Trwają prace nad kolejnym sezonem, który opowie o Lizzie Borden. W tej roli na ekranie zobaczymy Ellę Beatty.

Z tego wynika, że na razie Netflix dał zielone światło na 4. sezony antologii Monster.

Źródło: Variety, Netflix

Paulina Guz
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

