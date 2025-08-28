Głośna seria Netflixa wraca. Pierwsze zdjęcia i data premiery Monster: The Ed Gein Story
Netflix po opowiedzeniu historii Jeffreya Dahmera i braci Menendez, a także niezaprzeczalnym sukcesie obu sezonów antologii Potwory, postanowił wziąć na tapet postać Eda Geina - amerykańskiego seryjnego mordercy, który zainspirował wiele popularnych horrorów.
Kiedy odbędzie się oficjalna premiera Monster: The Ed Gein Story? 3. część popularnej antologii Ryana Murphy'ego i Iana Brennana pojawi się w Netflixie już 3 października 2025 roku. Dodatkowo serwis streamingowy opublikował pierwsze zdjęcia, reklamujące produkcję. Możecie zobaczyć je poniżej.
Monster: The Ed Gein Story - pierwsze zdjęcia
Na wszystkich trzech plakatach widać Charliego Hunnama w tytułowej roli. Na każdym z nim widnieje napis, który głosi, że przed kultowymi horrorami - Psychoza, Milczenie owiec, Teksańska masakra piłą mechaniczną - "był Ed". Odnoszą się one do tego, że ta postać tego prawdziwego amerykańskiego mordercy rzeczywiście stała się inspiracją dla wielu twórców kina grozy.
Jesteście ciekawi, jakie wrażenie po latach robi oryginalna Teksańska masakra piłą mechaniczną? Zapraszamy do lektury: Teksańska masakra piłą mechaniczną - recenzja filmu [Octopus Film Festival 2025]
Ile sezonów będzie mieć antologia Potwory w Netflixie?
The Ed Gein Story to kolejna część antologii Potwory. Rozpoczęła się w 2022 roku historią Jeffreya Dahmera. W 2024 roku wyszedł kolejny sezon, poświęcony braciom Menendez. Następny w kolejce jest amerykański seryjny morderca Ed Gein. To jednak nadal nie koniec. Trwają prace nad kolejnym sezonem, który opowie o Lizzie Borden. W tej roli na ekranie zobaczymy Ellę Beatty.
Z tego wynika, że na razie Netflix dał zielone światło na 4. sezony antologii Monster.
Źródło: Variety, Netflix
