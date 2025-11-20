Reklama
Netflix - nowości na grudzień 2025. Nowy film z serii Na noże, Jay Kelly, Emily w Paryżu i inne

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował Netflix na grudzień 2025. Oto lista tytułów!
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Netflix grudzień 2025 fot. Netflix
W grudniu nie odejdziecie od ekranów, bo Netflix ma do zaproponowania mnóstwo świetnych tytułów. Zadebiutują wyczekiwane filmy w gwiazdorskiej obsadzie: Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" z Danielem Craigiem oraz Jay Kelly z George'em Clooneyem. Z nowymi sezonami powrócą seriale: Emily w Paryżu, Krwawe Wybrzeże czy Wypadek. Nie można zapomnieć, że w Święta Bożego Narodzenia będą mieć premierę kolejne odcinki finałowego sezonu Stranger Things. A na fanów komedii będą czekać show Ricky Gervais: Mortality oraz Człowiek kontra dziecko z Rowanem Atkinsonem. Ponadto po zaledwie dwóch miesiącach od premiery kinowej na platformie pojawi się film Zamach na papieża w reżyserii Władysława Pasikowskiego. 

nullfot. Kino Świat // "Zamach na papieża"

Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości na Netflix w tym miesiącu.

Netflix - premiery na grudzień 2025

FILMY I SERIALE NETFLIX 
Wszystkie puste pokoje 01/12/2025
Troll 2 01/12/2025
Uliczka CoComelon: Sezon 6 01/12/2025
Następny gość Davida Lettermana: Adam Sandler 01/12/2025
Love is Blind: Włochy 01/12/2025
Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special 02/12/2025
Miłość w prezencie 03/12/2025
Z miłością, Meghan: Świąteczne przygotowania 03/12/2025
Wakacje z teściową: Sezon 3 03/12/2025
Lali: Nie oglądam się za siebie 04/12/2025
Szkoda, że mi nie powiedziałeś 04/12/2025
Odrzuceni 04/12/2025
Wiara w sukces: Sezon 2 04/12/2025
100 lat New Yorkera 05/12/2025
Jak powstawał film „Jay Kelly” 05/12/2025
Miłość i wino 05/12/2025
Jay Kelly 05/12/2025
List do Świętego Mikołaja 2 05/12/2025
Cena zeznania 05/12/2025
Podbić Manhattan: Sezon 2 05/12/2025
Elmo i Mark Rober: Dzień Prezentów 08/12/2025
Masaka Kids: Muzyka w sercu 09/12/2025
Krwawe Wybrzeże: Sezon 2 09/12/2025
Zbuntowani zakochani 09/12/2025
Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz 10/12/2025
Wypadek: Sezon 2 10/12/2025
Record of Ragnarok: Sezon 3 10/12/2025
Jak porwałem swojego tatę 11/12/2025
Zagubiony talent 11/12/2025
Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca: Część 2 11/12/2025
Człowiek kontra dziecko 11/12/2025
Mieścina 11/12/2025
Tomb Raider: Legenda Lary Croft: Sezon 2 11/12/2025
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże 12/12/2025
Facet na święta: Sezon 3 12/12/2025
Miasto cieni 12/12/2025
Robby Hoffman: Wake Up 14/12/2025
Zwierzęce zagadki: Rozdział 6 15/12/2025
Kulinarna walka klas: Sezon 2 16/12/2025
Morderstwo w Monako 17/12/2025
Co jest w pudełku? 17/12/2025
Opiekun moich dzieci: Sezon 3 17/12/2025
10DANCE 18/12/2025
Emily w Paryżu: Sezon 5 18/12/2025
1975: Rok, który zmienił Amerykę 19/12/2025
Wielka powódź 19/12/2025
Bohaterowie potrzebni od zaraz 19/12/2025
Jake Paul vs. Anthony Joshua 20/12/2025
Elway 22/12/2025
Goldin: Raj kolekcjonerów: Sezon 3 23/12/2025
Tom Segura: Teacher 24/12/2025
Żegnaj, June 24/12/2025
Christmas Gameday: Lions vs. Vikings 25/12/2025
Christmas Gameday: Cowboys vs. Commanders 25/12/2025
Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy 26/12/2025
Stranger Things 5 – Część 2 26/12/2025
Members Only: Palm Beach 29/12/2025
Ricky Gervais: Mortality 30/12/2025
Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt 30/12/2025
Pro Bono wkrótce
Sycylijski ekspres wkrótce
Cashero wkrótce
TYTUŁY NA LICENCJI
Wszędobylska mamuśka 01/12/2025
Dama w vanie 01/12/2025
Łzy słońca 01/12/2025
Egzorcyzmy Emily Rose 01/12/2025
Zjawa 01/12/2025
Film o pszczołach 01/12/2025
Niebo istnieje... naprawdę 01/12/2025
Zakładnik z Wall Street 01/12/2025
Sleight 01/12/2025
Najlepsi wrogowie 01/12/2025
Holiday 02/12/2025
ProkuraTOUR'a Rafał Pacześ 03/12/2025
Złap mnie, jeśli potrafisz 04/12/2025
Clifford. Wielki czerwony pies 05/12/2025
Lorax 07/12/2025
Zamach na papieża 10/12/2025
Krudowie 12/12/2025
Niedokończony interes 12/12/2025
Krudowie 2: Nowa era 12/12/2025
Bumblebee 13/12/2025
Czekając na miłość 13/12/2025
Solar Opposites: Sezon 1 15/12/2025
Wstrząs 15/12/2025
Skok przez płot 15/12/2025
Chappie 15/12/2025
The Hunting Wives: Sezon 1 15/12/2025
Little Angel: Część 7 16/12/2025
VI Batalion 18/12/2025
Top Gun 19/12/2025
Wątpliwość 19/12/2025
Grinch: świąt nie będzie 19/12/2025
Grinch 19/12/2025
Scotty James: Pipe Dream 19/12/2025
The Lesson 20/12/2025
Mustang z Dzikiej Doliny 20/12/2025
The Blackening 20/12/2025
Spongebob: Na suchym lądzie 23/12/2025
SpongeBob Kanciastoporty 23/12/2025
Madagaskar 24/12/2025
CoComelon: Sezon 14 24/12/2025
Skrzat. Nowy początek. 25/12/2025
Ciche miejsce: Dzień pierwszy 25/12/2025
To my 25/12/2025
Wizyta 25/12/2025
Miłe towarzystwo 28/12/2025
Trolle 3 29/12/2025
Pulp Fiction 29/12/2025
Seks Dla Opornych 31/12/2025
Jurassic World 31/12/2025
Jurassic World: Upadłe królestwo 31/12/2025
Rick and Morty: Sezon 8 31/12/2025
SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 8 31/12/2025
SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 9 31/12/2025
Psi patrol: Sezon 8 31/12/2025

 

Źródło: Netflix

