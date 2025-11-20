Netflix - nowości na grudzień 2025. Nowy film z serii Na noże, Jay Kelly, Emily w Paryżu i inne

W grudniu nie odejdziecie od ekranów, bo Netflix ma do zaproponowania mnóstwo świetnych tytułów. Zadebiutują wyczekiwane filmy w gwiazdorskiej obsadzie: Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" z Danielem Craigiem oraz Jay Kelly z George'em Clooneyem. Z nowymi sezonami powrócą seriale: Emily w Paryżu, Krwawe Wybrzeże czy Wypadek. Nie można zapomnieć, że w Święta Bożego Narodzenia będą mieć premierę kolejne odcinki finałowego sezonu Stranger Things. A na fanów komedii będą czekać show Ricky Gervais: Mortality oraz Człowiek kontra dziecko z Rowanem Atkinsonem. Ponadto po zaledwie dwóch miesiącach od premiery kinowej na platformie pojawi się film Zamach na papieża w reżyserii Władysława Pasikowskiego.
Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości na Netflix w tym miesiącu.
Netflix - premiery na grudzień 2025
|FILMY I SERIALE NETFLIX
|Wszystkie puste pokoje
|01/12/2025
|Troll 2
|01/12/2025
|Uliczka CoComelon: Sezon 6
|01/12/2025
|Następny gość Davida Lettermana: Adam Sandler
|01/12/2025
|Love is Blind: Włochy
|01/12/2025
|Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special
|02/12/2025
|Miłość w prezencie
|03/12/2025
|Z miłością, Meghan: Świąteczne przygotowania
|03/12/2025
|Wakacje z teściową: Sezon 3
|03/12/2025
|Lali: Nie oglądam się za siebie
|04/12/2025
|Szkoda, że mi nie powiedziałeś
|04/12/2025
|Odrzuceni
|04/12/2025
|Wiara w sukces: Sezon 2
|04/12/2025
|100 lat New Yorkera
|05/12/2025
|Jak powstawał film „Jay Kelly”
|05/12/2025
|Miłość i wino
|05/12/2025
|Jay Kelly
|05/12/2025
|List do Świętego Mikołaja 2
|05/12/2025
|Cena zeznania
|05/12/2025
|Podbić Manhattan: Sezon 2
|05/12/2025
|Elmo i Mark Rober: Dzień Prezentów
|08/12/2025
|Masaka Kids: Muzyka w sercu
|09/12/2025
|Krwawe Wybrzeże: Sezon 2
|09/12/2025
|Zbuntowani zakochani
|09/12/2025
|Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz
|10/12/2025
|Wypadek: Sezon 2
|10/12/2025
|Record of Ragnarok: Sezon 3
|10/12/2025
|Jak porwałem swojego tatę
|11/12/2025
|Zagubiony talent
|11/12/2025
|Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca: Część 2
|11/12/2025
|Człowiek kontra dziecko
|11/12/2025
|Mieścina
|11/12/2025
|Tomb Raider: Legenda Lary Croft: Sezon 2
|11/12/2025
|Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
|12/12/2025
|Facet na święta: Sezon 3
|12/12/2025
|Miasto cieni
|12/12/2025
|Robby Hoffman: Wake Up
|14/12/2025
|Zwierzęce zagadki: Rozdział 6
|15/12/2025
|Kulinarna walka klas: Sezon 2
|16/12/2025
|Morderstwo w Monako
|17/12/2025
|Co jest w pudełku?
|17/12/2025
|Opiekun moich dzieci: Sezon 3
|17/12/2025
|10DANCE
|18/12/2025
|Emily w Paryżu: Sezon 5
|18/12/2025
|1975: Rok, który zmienił Amerykę
|19/12/2025
|Wielka powódź
|19/12/2025
|Bohaterowie potrzebni od zaraz
|19/12/2025
|Jake Paul vs. Anthony Joshua
|20/12/2025
|Elway
|22/12/2025
|Goldin: Raj kolekcjonerów: Sezon 3
|23/12/2025
|Tom Segura: Teacher
|24/12/2025
|Żegnaj, June
|24/12/2025
|Christmas Gameday: Lions vs. Vikings
|25/12/2025
|Christmas Gameday: Cowboys vs. Commanders
|25/12/2025
|Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy
|26/12/2025
|Stranger Things 5 – Część 2
|26/12/2025
|Members Only: Palm Beach
|29/12/2025
|Ricky Gervais: Mortality
|30/12/2025
|Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt
|30/12/2025
|Pro Bono
|wkrótce
|Sycylijski ekspres
|wkrótce
|Cashero
|wkrótce
|TYTUŁY NA LICENCJI
|Wszędobylska mamuśka
|01/12/2025
|Dama w vanie
|01/12/2025
|Łzy słońca
|01/12/2025
|Egzorcyzmy Emily Rose
|01/12/2025
|Zjawa
|01/12/2025
|Film o pszczołach
|01/12/2025
|Niebo istnieje... naprawdę
|01/12/2025
|Zakładnik z Wall Street
|01/12/2025
|Sleight
|01/12/2025
|Najlepsi wrogowie
|01/12/2025
|Holiday
|02/12/2025
|ProkuraTOUR'a Rafał Pacześ
|03/12/2025
|Złap mnie, jeśli potrafisz
|04/12/2025
|Clifford. Wielki czerwony pies
|05/12/2025
|Lorax
|07/12/2025
|Zamach na papieża
|10/12/2025
|Krudowie
|12/12/2025
|Niedokończony interes
|12/12/2025
|Krudowie 2: Nowa era
|12/12/2025
|Bumblebee
|13/12/2025
|Czekając na miłość
|13/12/2025
|Solar Opposites: Sezon 1
|15/12/2025
|Wstrząs
|15/12/2025
|Skok przez płot
|15/12/2025
|Chappie
|15/12/2025
|The Hunting Wives: Sezon 1
|15/12/2025
|Little Angel: Część 7
|16/12/2025
|VI Batalion
|18/12/2025
|Top Gun
|19/12/2025
|Wątpliwość
|19/12/2025
|Grinch: świąt nie będzie
|19/12/2025
|Grinch
|19/12/2025
|Scotty James: Pipe Dream
|19/12/2025
|The Lesson
|20/12/2025
|Mustang z Dzikiej Doliny
|20/12/2025
|The Blackening
|20/12/2025
|Spongebob: Na suchym lądzie
|23/12/2025
|SpongeBob Kanciastoporty
|23/12/2025
|Madagaskar
|24/12/2025
|CoComelon: Sezon 14
|24/12/2025
|Skrzat. Nowy początek.
|25/12/2025
|Ciche miejsce: Dzień pierwszy
|25/12/2025
|To my
|25/12/2025
|Wizyta
|25/12/2025
|Miłe towarzystwo
|28/12/2025
|Trolle 3
|29/12/2025
|Pulp Fiction
|29/12/2025
|Seks Dla Opornych
|31/12/2025
|Jurassic World
|31/12/2025
|Jurassic World: Upadłe królestwo
|31/12/2025
|Rick and Morty: Sezon 8
|31/12/2025
|SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 8
|31/12/2025
|SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 9
|31/12/2025
|Psi patrol: Sezon 8
|31/12/2025
