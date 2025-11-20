Netflix - nowości na grudzień 2025. Nowy film z serii Na noże, Jay Kelly, Emily w Paryżu i inne

fot. Netflix

Reklama

W grudniu nie odejdziecie od ekranów, bo Netflix ma do zaproponowania mnóstwo świetnych tytułów. Zadebiutują wyczekiwane filmy w gwiazdorskiej obsadzie: Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" z Danielem Craigiem oraz Jay Kelly z George'em Clooneyem. Z nowymi sezonami powrócą seriale: Emily w Paryżu, Krwawe Wybrzeże czy Wypadek. Nie można zapomnieć, że w Święta Bożego Narodzenia będą mieć premierę kolejne odcinki finałowego sezonu Stranger Things. A na fanów komedii będą czekać show Ricky Gervais: Mortality oraz Człowiek kontra dziecko z Rowanem Atkinsonem. Ponadto po zaledwie dwóch miesiącach od premiery kinowej na platformie pojawi się film Zamach na papieża w reżyserii Władysława Pasikowskiego.

fot. Kino Świat // "Zamach na papieża"

Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości na Netflix w tym miesiącu.

Netflix - premiery na grudzień 2025