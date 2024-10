Świąteczne uniwersum Netflixa się rozkręca. Zwiastun filmu z Lindsay Lohan

fot. Netflix

To już może stać się coroczną tradycją. Lindsay Lohan znów powraca w okresie świątecznym, aby wystąpić w rom-comie dla Netflixa. Tym razem to opowieść, w której będzie musiała przeżyć Święta Bożego Narodzenia obok swojego byłego. Nasz mały sekret to jedna z kilku produkcji, którymi streamer promuje swoją tegoroczną ofertę na Święta. Zobaczcie zwiastun.

Nasz mały sekret - zwiastun

Nasz mały sekret - zdjęcia, fabuła