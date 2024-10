Nowe Wichrowe wzgórza trafią do kin. Odrzucono dwukrotnie wyższą ofertę Netflixa

fot. Warner Bros.

Nowe Wichrowe wzgórza trafią do kin. O projekt Emerald Fennell z Margot Robbie i Jacobem Elordim w rolach głównych walczył również Netflix oraz Amazon Prime Video. Ta druga platforma była domem dla zeszłorocznego filmu Fennell z Elordim, czyli Saltburn. Deadline informuje, że Netflix był gotowy zapłacić 150 mln dolarów za przejęcie praw do produkcji. Ostatecznie dystrybucję zapewni Warner Bros Motion Pictures Group. Chociaż ich oferta według pogłosek była o połowę mniejsza od Netflixa, to reżyserce oraz Margot Robbie szczególnie zależało na pełnoprawnej, kinowej premierze z ewentualnymi bonusami w przypadku kasowego sukcesu.

Nowe Wichrowe wzgórza - co wiadomo o projekcie?

Za produkcję odpowiada studio LuckyChap, które już po raz trzeci współpracuje z reżyserką. Fennell jest również scenarzystką i producentką. MRC sfinansuje projekt, którego zdjęcia przewiduje się na 2025 rok. Film będzie kręcony na terenie Wielkiej Brytanii.

Choć szczegóły fabuły nowej adaptacji są nieznane, wiadomo, że będzie opierać się na powieści Emily Bronte z 1847 roku. Powieść przedstawia losy dwóch rodzin, Earnshawsów i Lintonów, oraz ich destrukcyjną relację z bezdomnym Heathcliffem, którego łączy uczucie do Kathy. Na przestrzeni lat powstało wiele adaptacji filmowych i telewizyjnych. W jednej z nich zagrał Ralph Fiennes.