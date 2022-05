Netflix oferuje dostęp do filmów i seriali przed oficjalną premierą? Ci subskrybenci to szczęśliwcy

fot. materiały prasowe

Portal Variety poinformował, że Netflix otrzymuje informację zwrotną od widzów na temat oryginalnych treści, zanim te zadebiutują na platformie.

Od maja 2021 roku jeden z największych serwisów streamingowych zwraca się do małej grupy subskrybentów z propozycją, by wzięli udział w panelu, który ma na celu przekazanie opinii na temat ich filmów i seriali, zanim te zostaną oficjalnie opublikowane.

Variety otrzymało kopię maila, który został przesłany do wybranej grupy subskrybentów Netflixa:

W Netflixie budujemy społeczność członków, którzy przeglądają i dzielą się opinią na temat nadchodzących filmów i seriali. I chcielibyśmy wiedzieć, czy jesteś zainteresowany, by zostać tego częścią. To prosta, a jednocześnie niezwykle ważna część tworzenia najlepszych treści dla ciebie i innych widzów Netflixa na całym świecie.

Netflix potwierdził, że prowadzi panele z informacją zwrotną od subskrybentów. Miały miejsce tylko w USA.

Polegały na tym, by członkowie oglądali nadchodzące filmy i seriale w okresie około sześciu miesięcy, a po każdej obejrzanej produkcji wypełniali ankietę. Mieli napisać, co im się podobało, a co nie, a także jak by ulepszyli tytuł i jakie jest prawdopodobieństwo, że poleciliby go rodzinie.

Oczywiście udział w takim panelu wymaga wyrażenia zgody na zachowanie poufności. Według maila Netflix wybiera członków, którzy reprezentują różne perspektywy.