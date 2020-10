Netflix planuje tworzenie 6 oryginalnych filmów animowanych rocznie

fot. Netflix

Netflix może pochwalić się ogromną biblioteką oryginalnych produkcji. Na platformie można oglądać co miesiąc zupełnie nowe seriale i filmy sygnowane hasłem "Netflix Original". Teraz w zupełnie nowym wywiadzie jeden ze współzałożycieli Netflixa, Ted Sarandos zdradził, że chcą odważniej postawić na animacje i tworzyć ich więcej, niż jakiekolwiek studio filmowe.

Sarandos udzielił wywiadu portalowi Variety, gdzie przyznał, że Netflix chce wypełnić swój roczny harmonogram większą liczbą oryginalnych animacji.

Naszą ambicją w dziedzinie animacji w tej chwili jest nie tylko dostosowanie się do poziomu, który funkcjonuje dzisiaj. Jesteśmy na dobrej drodze do wypuszczania sześciu animowanych filmów rocznie, czego żadne studio nigdy nie zrobiło i to oprócz bogatej oferty animowanych seriali.

Kontynuując Sarandos powiedział, że Netflix wkracza na niezbadane terytorium. Nikt wcześniej nie podejmował się zadania stworzenia tylu jakościowych animacji w tak krótkim czasie. Dodał, że te ambicje opierają się na zaufaniu wobec zespołu, który będzie podejmował bardzo ważne decyzje kreatywne. Dziennikarze Variety spekulują, że być może Netflix dojdzie do tego etapu już w 2022 roku, kiedy to subskrybenci platformy otrzymają sześć dużych filmów animowanych.

