Netflix sięga po powieść Ferrante. Powstanie adaptacja Zakłamanego życia dorosłych

Netflix i włoski producent Fandango stworzą wspólnie adaptację najnowszej książki Eleny Ferrante pt. Zakłamane życie dorosłych. Historia przedstawia życie od młodości do dorosłości kobiety mieszkającej w Neapolu. Szczegóły serialu nie są na razie znane, nie wiemy zatem, kto wcieli się w główną rolę.

Włoska pisarka zasłynęła książką Genialna przyjaciółka, która doczekała się adaptacji serialowej od HBO, także we współpracy z Fandango. Nic zatem dziwnego, że serwis Netflix zdobył prawa do kolejnej powieści autorki. Premiera książki w Polsce ma odbyć się we wrześniu 2020 roku. Przesunięcie spowodowane jest koronawirusem.