Netflix stworzy film o przypadku GameStop na Wall Street. Jest scenarzysta

Jak podaje portal Deadline Netflix pracuje nad niezatytułowanym jeszcze filmem, opartym na historycznym wydarzeniu, które miało miejsce w ostatnich dniach na amerykańskiej giełdzie. Chodzi konkretnie o swoisty przykład walki Dawida z Goliatem, czym jest przypadek firmy GameStop.

Stanowisko scenarzysty projektu negocjuje nagrodzony Oscarem Mark Boal (The Hurt Locker. W pułapce wojny). Główną rolę ma zagrać Noah Centineo (Do wszystkich chłopców, których kochałam).

Źródło: netflix

Dla przypomnienia GameStop to firma zajmująca się sprzedażą gier wideo, elektroniki użytkowej i akcesoriów do gier. W zeszłym tygodniu (czyli w dniach 25-31 stycznia) akcje spółki na amerykańskiej giełdzie wzrosły o ponad 400 procent, po tym jak sprzedawcy detaliczni zachęcali się nawzajem na forum Reddit, aby pchnąć ceny akcji w górę. Miało to być zagranie mające na celu odepchnięcie zakładów wielkich funduszy inwestycyjnych.