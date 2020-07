Netflix - TOP 10 najpopularniejszych oryginalnych filmów platformy w historii

fot. Netflix

Netflix rzadko ujawnia rzeczywiste wyniki oglądalności swoich produkcji, chyba, że nadchodzi moment prawdziwie przełomowy, jak było choćby w wypadku filmu Tyler Rake: Ocalenie. Teraz jednak serwis postanowił uchylić rąbka tajemnicy w związku ze swoimi oryginalnymi tytułami i ujawnić dziesięć najpopularniejszych filmów w historii platformy.

Lista 10 najpopularniejszych netfliksowych filmów wszech czasów nie uwzględnia liczby osób, które kiedykolwiek oglądały dany tytuł, a liczbę indywidualnych transmisji w ciągu pierwszych czterech tygodni po premierze. I tak na pierwszym miejscu - o czym wiedzieliśmy - znajduje się wspomniany Tyler Rake: Ocalenie; film stał się fenomenem, a w ciągu pierwszego miesiąca oglądało go (bo niekoniecznie "obejrzało" - pamiętajmy, że Netflix do statystyk zalicza już dwie minuty emisji) 99 milionów ludzi. Kolejny jest Nie otwieraj oczu z Sandrą Bullock w roli głównej - 89 milionów. Zaskoczyć może za to popularność stosunkowo niszowej, jak mogłoby się wydawać, hiszpańskiej Platformy.

Poniżej pełna lista najpopularniejszych oryginalnych filmów platformy Netflix wszech czasów:

10. Wynajmij sobie chłopaka - 48 milionów